Aurimas Navys atsisako mandato Vilniaus miesto taryboje

„Ką tik Vyriausiajai rinkimų komisijai įteikiau prašymą pripažinti mano tarybos nario mandatą negaliojančiu nesuėjus kadencijos terminui“, – feisbuke ketvirtadienį rašė A. Navys.
Politikas teigia sprendimą priėmęs atsižvelgdamas į tai, kad jo esama ar būsima individuali projektinė, edukacinė ir ugdomoji veikla, susijusi su nuolatiniu dalyvavimu žiniasklaidos priemonėse, įskaitant ir nacionalinį transliuotoją, gali pasirodyti nesuderinama su einamomis pareigomis.
„Laikydamasis sąžiningos, etiškos politinės konkurencijos principų, atsistatydinu iš Vilniaus miesto tarybos nario pareigų“, – teigė A. Navys.
„Atsižvelgdamas į geopolitinę situaciją, nuoširdžiai manau, jog šis sprendimas leis man dar daugiau nuveikti visos Lietuvos ir jos žmonių saugumo labui, kartu einant visų mūsų kuo didesnio sąmoningumo keliu“, – pridūrė jis.
A. Navys Vilniaus tarybai priklausė nuo 2023 metų balandžio.
Prieš tapdamas tarybos nariu, A. Navys buvo specialiųjų operacijų pajėgų karininku, Tarptautinio saugumo klasterio Informacinių operacijų vadovu, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos patarėju, „Ignitis“ grupės įmonės Verslo saugos vadovu.
