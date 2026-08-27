 Artėja didžiausias šalies maratonas: numatomi eismo ribojimai

Artėja didžiausias šalies maratonas: numatomi eismo ribojimai

2026-08-27 13:20
Vilniaus miesto savivaldybės inf.

Didžiausias šalyje bėgimo renginys – „Swedbank Vilniaus maratonas“ – rugsėjo 13 d. bėgikus ir sostinės svečius pasitiks su pokyčiais. Šių metų renginys pasižymės kompaktiškiau išdėstytomis trasomis, kurios sumažins nepatogumus Vilniaus gyventojams, o renginio žiūrovams – palengvins logistiką ir artimųjų palaikymą trasoje.

<span>Artėja didžiausias šalies maratonas: numatomi eismo ribojimai</span>
Artėja didžiausias šalies maratonas: numatomi eismo ribojimai / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Eismo ribojimai maratono trasoje ir aplinkinėse gatvėse numatomi lankstesni nei praėjusiais metais. 

Rugsėjo 13 d. nuo 0 iki 20 val. eismas bus draudžiamas Šventaragio g. dalyje nuo Universiteto g. iki Tilto g. ir bėgimo trasose:

Maratono ir pusmaratonio distancijas pasirinkę bėgikai judės nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, J. I. Kraševskio, Birutės gatvėmis, Vingio pėsčiųjų tiltu, M. K. Čiurlionio gatve, Vingio parko dviračių ir pėsčiųjų takais, Vingio pėsčiųjų tiltu, Birutės, J. I. Kraševskio, Vytauto, A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto, Žygimantų, Vilniaus, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, per Simono Daukanto aikštę., Universiteto ir Šventaragio gatvėmis;

10 km trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos gatvėmis, per Simono Daukanto aikštę, Universiteto, Šventaragio gatvėmis;

5 km bėgimo trasa – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų gatve, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos gatvėmis, per Simono Daukanto aikštę, Universiteto, Šventaragio gatvėmis;

Vaikų bėgimo trasa – Gedimino prospektu nuo Odminių gatvės iki Vinco Kudirkos aikštės;

10 km ėjimo trasa – nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, J. I. Kraševskio, Birutės gatvėmis, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu;

4 km ėjimo trasa – nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės gatvėmis, per Baltąjį tiltą, A. Goštauto gatve, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu.

Gyventojų patogumui, šiemet eismo ribojimai ruošiantis renginiui ir jo metu yra lokalūs. Organizatoriai išskiria lokacijas, kuriose transporto priemonių eismo judėjimas bus leidžiamas anksčiau nei 20 val.

Vingio parko prieigos, didžioji dalis Žvėryno rajono, išskyrus Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus g., bus atlaisvinta transporto judėjimui nuo 15 val.

Vilniaus centre, Senamiestyje, išskyrus Šventaragio g., ir Šnipiškėse eismas bus ribojamas iki 19 val.

Daugiau informacijos, įskaitant viešojo transporto maršrutų pokyčius, bus paskelbta artimiausiu metu: vilniausmaratonas.lt

Šiame straipsnyje:
maratonas
Vilnius
bėgimas
eismas
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