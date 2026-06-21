Ar už simbolinį uždarbį reikia mokėti mokesčius?

Vedžioti šunį – už du eurus
Nepilnamečiai viešai skelbia ieškantys darbo. Pavyzdžiui, 10–11 metų mergaitės siūlo pavedžioti augintinį ir už 30 minučių tokį pasivaikščiojimą prašo vos dviejų eurų.
Penkiolikametė paskelbė ieškanti bet kokio darbo vasaros laikotarpiu ir teigė turinti patirties vaikų ir gyvūnų priežiūros, žemės ūkio bei maitinimo srityse. Ji taip pat nurodė mokanti ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbų.
Šešiolikmetis vaikinas taip pat nurodė ieškantis bet kokio darbo ir galintis puikiai dirbti komandoje.
Kiti vaikai kaimynams už simbolinį kelių eurų mokestį siūlo nupjauti žolę ar atlikti kitus smulkius buities darbus.
Gali teisėtai gauti pinigų
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento vadovė Laimutė Mačernienė teigė, kad nepilnamečiai gali teisėtai gauti atlygį už suteiktas paslaugas.
Tačiau mokestiniu požiūriu svarbu įvertinti, ar tai yra vienkartinė, atsitiktinė pagalba, ar jau savarankiška, tęstinė veikla, kuria siekiama gauti pajamų.
„Jeigu, pavyzdžiui, nepilnametis vieną kitą kartą pavedžioja kaimyno šunį už simbolinį atlygį, tokia situacija savaime dar nebūtinai reiškia, kad jis vykdo individualią veiklą. Individualiai veiklai būdingi požymiai yra savarankiškumas, tęstinumas ir ekonominės naudos siekimas, o vien atsitiktiniai sandoriai, kuriuose nėra „versliškumo“ požymių, nelaikomi individualia veikla“, – sakė L. Mačernienė.
Pašnekovės teigimu, jeigu tokios paslaugos teikiamos nuolatos, skelbiantis viešai, ieškant klientų ir siekiant reguliariai gauti pajamų, tokiu atveju veikla turėtų būti įregistruota.
Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų gali registruoti individualią veiklą pagal pažymą.
„Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų gali registruoti individualią veiklą pagal pažymą, kai yra vieno iš tėvų, įtėvių ar rūpintojų sutikimas. Prašymą pateikti galima prisijungus prie „Mano VMI“. Kai kuriais atvejais galima įsigyti ir verslo liudijimą, tačiau tik toms veikloms, kurios yra įtrauktos į verslo liudijimų veiklų sąrašą. Verslo liudijimas taip pat gali būti išduodamas nepilnamečiui nuo 14 metų, kai yra vieno iš tėvų, įtėvių ar rūpintojų sutikimas“, – paaiškino L. Mačernienė.
Kada teks mokėti mokesčius?
Kalbėdama apie neapmokestinamas sumas, L. Mačernienė pabrėžė, kad bendra „neapmokestinama riba“ tokioms paslaugoms nėra nustatyta.
„Jei veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, apmokestinamas ne visas gautas atlygis, o tik individualios veiklos rezultatas, t. y. pajamos, atėmus leidžiamus atskaitymus. Kai individualios veiklos metinis pelnas neviršija 20 tūkst. eurų, faktiškai apskaičiuota gyventojų pajamų mokesčio suma sudaro 5 proc. pelno. Jeigu veikla vykdoma su verslo liudijimu, gyventojų pajamų mokestis sumokamas iš anksto – įsigyjant verslo liudijimą. Jo dydis priklauso nuo savivaldybės, veiklos rūšies ir pasirinkto laikotarpio“, – pažymėjo L. Mačernienė.
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