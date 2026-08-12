Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti „Ekonovus“ veiklą Naujoje Vilnioje

Be to, aplinkosaugininkai artimiausiu metu žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus.
Apie tai Seimo Audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Skrebė.
„Praėjusią savaitę, rugpjūčio 6 dieną Aplinkos apsaugos departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad gaunamas itin didelis skaičius gyventojų skundų dėl šitos veiklavietės, kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrių. Paprašėme pasiaiškinti ir išaiškinti, ar tokia veikla nepažeidžia bendrų specialių teisės normų“, – komitete trečiadienį teigė E. Skrebė.
„Galime patvirtinti, kad Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kreipimasis yra gautas ir šiuo metu nagrinėjamas Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje. Sprendimas dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo dar nėra priimtas“, – BNS pranešė Generalinė prokuratūra, paklausta, ar ji gavo departamento prašymą dėl „Ekonovus“ veiklos.
Be to, pasak E. Skrebės, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) be taršos leidimo veikia Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje (MBA), kurios operavimą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės „Energesman“.
„Būtent kai veiklą vykdo tiek „Energesman“ buvusioje veiklavietėje ūkio subjektas (VAATC – BNS), kuris šiuo metu neturi galiojančio taršos leidimo tai veiklai, nes leidimas vis dar „Energesman“ vardu. Taip pat (prokuratūros prašoma – BNS) pasisakyti dėl Naujosios Vilnios, ar toks sprendimas kreipti ten rūšiavimo srautą nepažeidžia bendrų specialių normų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) sprendimo fone“, – kalbėjo AAD vadovas.
„Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys sako, jog klausimų kilo būtent dėl VAATC taršos leidimo veikiant MBA, kurios kontrolę pastarasis perėmė iš „Energesman“.
VAATC komunikacijos komandos vadovas Germanas Kavalskis BNS sakė, kad bendrovė jau pateikė prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai perduoti jai „Energesman“ taršos leidimą veiklai MBA teritorijoje.
„Mes kreipėmės į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad mums perduotų TIPK'ą (taršos leidimą – BNS) ir dabar tas biurokratinis mechanizmas veikia (...)“, – BNS teigė G. Kavalskis.
„Ekonovus“ teigia veikianti teisėtai
Savo ruožtu „Ekonovus“ vadovas Romas Draskinis BNS sako, kad įmonė atliekas nuo liepos vidurio Naujojoje Vilnioje rūšiuoja laikinai ir tam turi reikiamą leidimą.
R. Draskinio teigimu, „Ekonovus“ teritoriją Naujojoje Vilnioje nuomojasi iš „nesusijusių asmenų valdomos“ bendrovės, kurios pavadinimo jis neatskleidė. Pasak jo, savininkė turi taršos leidimą, todėl „Ekonovus“ veikia teisėtai: „Leidimas duodamas ne įmonei, o adresui.“
„Ji (teritorijos savininkė – BNS) teisėtai rūšiuoja ten gamybines, statybines atliekas, yra įrengta danga, nepralaidi vandeniui, paviršinės nuotekos, viskas atitinka ir mes ten teisėtai vykdome veiklą pagal ESOC įsakymą, – BNS teigė R. Draskinis. – Mes dabar laikinai esame šeimininkai tos vietos, mes laikinai nuomojamės ją ir planuojame per artimiausius du mėnesius išsikelti.“
Pasak E. Skrebės, pirmadienį patikrinimą atliekantys departamento pareigūnai apžiūrėjo atliekų aikštelę Naujojoje Vilnioje.
„Pradėjo vakar (antradienį – BNS) ūkio subjekto, ten veikiančio („Ekonovus“ – BNS) neplaninį patikrinimą. Iš tikrųjų nustatėme ir pasitvirtino informacija, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, į kurį turėtų (patekti – BNS) dėl užsikimšimų ir šulinių fragmentinio iškilimo“, – aiškino jis.
Pasak E. Skrebės, ESOC bus rekomenduojama ieškoti kitų vietų, galbūt toliau nuo gyvenamųjų pastatų, naudoti kvapų mažinimo priemones, ieškoti galimybių kreipti srautą į Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą (MBA).
„Taip pat rengiame šiuo metu ir, manau, kad dar šiandien įteiksime ūkio subjektui („Ekonovus“ – BNS) privalomą nurodymą ištaisyti pažeidimus, susijusius su danga ir nuotekų tvarkymo reglamento pažeidimais“, – teigė E. Skrebė.
Savo ruožtu „Ekonovus“ vadovas sako dar nematęs dokumento, įpareigojančio šalinti pažeidimus.
„Kai gausiu kažkokį privalomą nurodymą ar kažkokias pastabas, tada įvertinsime jas ir jeigu iš tikrųjų tai yra pažeidimai, tai, be abejo, kad mes reaguosime“, – BNS teigė R. Draskinis.
„Prieš pradedant veiklą tiek agentūros (Aplinkos apsaugos agentūros – BNS), tiek departamento (Aplinkos apsaugos departamento – BNS) žmonės buvo atvykę nurodytu adresu, įvertino situaciją ir nematė jokių problemų (...), tai įdomu, kad čia pasikeitė staiga“, – pridūrė jis.
R. Draskinis jau anksčiau BNS teigė, kad teritorijoje Pramonės gatvėje įmonė atliekas rūšiuoja laikinai, daugiausia du mėnesius ir tam turi būtinus leidimus.
AAD atstovai anksčiau yra sakę, kad sprendimą leisti „Ekonovus“ tvarkyti mišrias komunalines atliekas Naujoje Vilnioje, Pramonės g. 141, priėmė Vilniaus ESOC siekiant šalinti pernai balandį „Energesman“ operuotojoje MBA gamykloje kilusio gaisro padarinius ir kaip būtina priemonė paskelbtos ekstremalios situacijos likvidavimui.
Liepos 29 dieną teritorijoje patikrinimą atlikę AAD pareigūnai buvo nustatę, kad atliekos tvarkomos laikantis reikalavimų.
Kaip rašė BNS, VAATC sutarus su trimis įmonėmis dėl Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo, viena iš jų – „Ekonovus“ – atliekas rūšiuoja nuomojamoje teritorijoje Naujojoje Vilnioje.
Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas, tačiau Vilniaus meras Valdas Benkunskas sakė, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai – jų turėtų nelikti per 5–8 savaites.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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