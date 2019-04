Ant „Maximos“ stogo Vilniuje – saulės energijos jėgainė

Ant Vilniuje, P. Žvirkos gatvėje, esančios parduotuvės „Maxima XX“ stogo pradėjo veikti saulės energijos jėgainė. Tai – pirmoji jėgainė visame „Maximos“ parduotuvių tinkle. Ji aprūpins parduotuvę elektros energija. Planuojama, kad per ateinančius penkerius metus „Maxima Grupė“ į saulės jėgainių statybą visose Baltijos šalyse investuos per 10 mln. eurų. Didžioji dalis investicijų bus nukreipta į Lietuvoje veikiančias parduotuves.

Kristinos Meidės, „Maximos“ generalinės direktorės, teigimu, investuodamas į tvarią energetiką, prekybos tinklas siekia mažinti poveikį aplinkai ir veiklos sąnaudas, o sutaupytas lėšas ketina skirti naujiems sprendimams, kuriantiems didesnę vertę klientams.

„Naujoji saulės jėgainė yra didžiausia ant maisto prekių parduotuvės stogo pastatyta jėgainė Baltijos šalyse, jos galia siekia 123 kW. Šios jėgainės pagaminama energija bus naudojama visoms parduotuvės reikmėms – apšvietimui, šildymo, vėdinimo bei vėsinimo sistemoms ir kitiems procesams“, – sako K. Meidė.

Prekybos tinklas skaičiuoja, kad per metus naujoji jėgainė turėtų pagaminti apie 142 tūkst. kWh elektros energijos. Tai yra apie 20 proc. visos parduotuvėje sunaudojamos energijos.

Anot K. Meidės, jėgainė leis ne tik pasigaminti žalios energijos, bet ir optimizuos elektros vartojimą – energija bus gaminama tada, kai jos parduotuvei reikės daugiausia – vasarą. Tada veikia oro kondicionavimo sistemos ir elektra būna pati brangiausia.

Lietuvoje toliau tęsiamas prekybos tinklo parduotuvių ekspertinis vertinimas ir planuojama tolimesnė atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra. Įrengiant jėgaines ant parduotuvių stogų yra atliekama išsami inžinierinių konstrukcijų patikra bei užtikrinamas pastatų saugumas.

Per ateinančius metus Baltijos šalyse planuojama pastatyti iki 2 MW saulės jėgainių, o per penkerius metus į šiuos projektus ketinama investuoti per 10 mln. eurų. Saulės jėgainės projektas šiuo metu vystomas ir Latvijoje, kurį realizavus ant Rygoje veikiančios parduotuvės stogo bus įrengta 200 kW galios jėgainė.