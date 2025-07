Apsipirkimas – tarsi iššūkis: ką daryti mums, senjorams?

Klaipėdietė Rima šią savaitę keliavo apsipirkti į Taikos prospekte esančią „Norfos“ parduotuvę. Kadangi parduotuvė – didelė, joje apstu įvairių prekių lentynų, net iš lėto vaikštinėjant moteris greitai pasijunta pavargusi.

„Esu vyresnio amžiaus, tad greitai pavargstu, norisi prisėsti, pailsėti. Toji parduotuvė tarsi koks mikrorajonas, kol viską apeini, užtrunka laiko. Keista, kad parduotuvėje nėra nė vieno suoliuko. Jaunimui tai gerai, viską susikrauna į vežimėlius, po to pro duris, į mašinos bagažinę susideda pirkinius ir išvažiuoja. O ką daryti mums, senjorams? Apsipirkimas – tarsi iššūkis. Blogai ir tai, kad apsipirkus, pasitraukus nuo kasos, reikia pasidėti visus pirkinius ant žemės, nes nėra suoliukų. Beje, kitoje parduotuvėje suoliukas yra, bet tik vienas, prie pat įėjimo ir ant jo telpa vos du žmonės“, – apgailestavo Rima.

Moteris taip pat teiravosi, ar suoliukų trūkumas parduotuvėje pažeidžia higienos ar kitas taisykles? Be to, ir šiaip jau esą būtina atsižvelgti į nuolatinių lankytojų poreikį – suoliukus, be kurių vyresniems žmonėms apsipirkimas parduotuvėje tampa sudėtingesnis.

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis perdavė informaciją atsakingiems prekybos centro asmenims ir dienraščiui pateikė atsakymą.

„Pranešiau administracijai, vadovams. Man pasakė taip, kad esame vieni iš nuomininkų, ir mūsų teritorija prasideda nuo kasų. Todėl visos bendros erdvės yra valdomos pastato valdytojo“, – teigė D. Ryliškis.

Tad esą pastato valdytojai ir turėtų spręsti suoliukų klausimą.