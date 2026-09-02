XVI tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis pradeda sezoną: Valstybinis choras „Vilnius“ turi naujienų

Brolių dominikonų ir Valstybinio choro „Vilnius“, vadovaujamo meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Artūro Dambrausko, iniciatyva rengiamas festivalis pristato sakralinės muzikos programą, apimančią Vilniaus, Molėtų, Panevėžio, Elektrėnų ir Alytaus šventoves.
Sukaktys ir vizualinio identiteto atsinaujinimas
56 metų kūrybinės veiklos sukaktį minintis Valstybinis choras „Vilnius“ ir 15 metų gyvavimo riboženklį perkopęs Šv. Jokūbo festivalis naująjį sezoną pasitinka atnaujinę savo vizualinę tapatybę.
Abiejų prekės ženklų estetikoje remiamasi minimalistine forma bei švariomis linijomis. Choro „Vilnius“ vizualiniame sprendime grafiškai pavaizduota skleidžiama garso banga simbolizuoja dainavimo procesą ir akustinę dinamiką. Festivalio grafikoje integruotas Šv. Jokūbo kelio (Camino de Santiago) simbolis – stilizuota kriauklė, nurodanti į festivalio ryšį su piligrimystės tradicija. Naujieji identitetai žymi naują choro ir festivalio gyvavimo etapo pradžią.
Festivalio pradžia ir koncertai sostinėje
Festivalis prasidės rugsėjo 5 d. Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčioje, kur bus atlikta kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorija „Gailestingumo altorius“. Šv. Faustinos Kowalskos Vilniuje rašyto „Dienoraščio“ tekstais parengtą kūrinį atliks solistės Gunta Gelgotė ir Jomantė Šležaitė, Valstybinis choras „Vilnius“ bei Panevėžio muzikinio teatro choras ir orkestras. Kūrinį diriguos Imantas Jonas Šimkus.
Oficialiame festivalio atidarymo koncerte rugsėjo 12 d. Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje skambės Vaidos Striaupaitės-Beinarienės oratorija „Laisvasis kalinys“. Kūrinys sukurtas remiantis palaimintojo Teofiliaus Matulaičio biografija ir vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga. Kartu su choru „Vilnius“ ir ansambliu „Musica Humana“ (vadovas Robertas Beinaris) kūrinį atliks solistas Liudas Mikalauskas.
Rugsėjo 19 d. Šv. Juozapo bažnyčioje skambės programa „Te Deum“ (T. Makačinas, O. Gjeilo, A. Pärt), kurioje pasirodys solistė Asta Krikščiūnaitė ir pianistas Vincenzo De Martino. Rugsėjo 23 d. Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, koncerte „Nauji balsai“, choras atliks jaunųjų kompozitorių konkurso nugalėtojų ‒ Dovydo Baltrimavičiaus, Jono Kaminsko bei Ryto Svilainio ‒ kūrinius. Šioje šventovėje rugsėjo 30 d. koncertuos Remigijaus Adomaičio vadovaujamas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, o spalio 10 d. bažnytinį koncertinį ciklą Vilniuje užbaigs projektas „Sielos malda“ su atlikėjais iš Lenkijos – choru „Astrolabium“, ansambliu „Capella Bydgosciensis“ bei soliste Ingrida Gapova. Koncertą diriguos Kinga Litowska.
Koncertai regionuose
Šv. Jokūbo festivalio renginiai vyks ir kitų Lietuvos miestų maldos namuose. Rugsėjo 24 d. 19.00 val. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus atliktas dvasinės muzikos ciklas „Dainos sparnais“, rugsėjo 26 d. 19.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje – jaunųjų kūrėjų projektas „Nauji balsai“, rugsėjo 27 d. 11.00 val. Kietaviškių Šv. Trejybės bažnyčioje skambės koncertas „Tėvyne mūsų“. Pasirodymus regionuose spalio 3 d. 19.00 val. Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje užbaigs Vaclovo Augustino kūrinys „Mišios už mirusius (Requiem)“.
Kulminacija Filharmonijoje
Festivalis baigsis spalio 15 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kur įvyks kompozitorės Zitos Bružaitės oratorijos „Votai“ pasaulinė premjera. Šis kūrinys skiriamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) šimtmečiui paminėti. Ši data susijusi ir su Valstybiniu choru „Vilnius“, kuris prieš 55 metus savo veiklą pradėjo kaip LASS kolektyvas.
Oratoriją „Votai“ atliks solistė Gunta Gelgotė, skaitovas Vaidotas Martinaitis, festivalio instrumentinis ansamblis bei Valstybinis choras „Vilnius“. Dirigentas – Artūras Dambrauskas.
Subtiliai sujungdamas atsinaujinusią estetinę tapatybę bei ilgametes sakralinės muzikos tradicijas, XVI tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis tęsia savo misiją ir kviečia visuomenę į nemokamus koncertus šalies šventovėse.
Festivalio koncertai bažnyčiose nemokami.
Organizatorius: Valstybinis choras „Vilnius“
Finansuoja: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
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