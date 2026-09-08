Vilnius turi pirmąjį „Minuso“ čempioną – titulą iškovojo Naujamiesčio žaidėjas

Į Didįjį superfinalą pateko 21 stipriausias žaidėjas – po vieną iš kiekvienos Vilniaus seniūnijos. Lemiamoje dvikovoje susitiko Mindaugas Luškevičius iš Naujamiesčio seniūnijos ir Kasparas Kavoliūnas iš Verkių seniūnijos. Pergalę iškovojo Mindaugas, tapęs pirmuoju Vilniaus miesto „Minuso“ čempionu.
„Į turnyrą atėjau be didelių lūkesčių – tiesiog norėjosi po ilgesnės pertraukos vėl pažaisti krepšinį. Tačiau su kiekviena laimėta kova augo ir noras eiti toliau, kol galiausiai pagalvojau: gal čia galima ir truputį „patriukšmauti“.
Todėl tapti pirmuoju Vilniaus „Minuso“ čempionu – labai stiprus ir netikėtas jausmas. Smagiausia, kad ši pergalė atnešė ne tik titulą: per turnyrą atradau naują aikštelę Naujamiestyje, sutikau labai skirtingų žmonių, susiradau naujų krepšinio bičiulių ir iš naujo supratau, kaip buvau pasiilgęs šio žaidimo. Kartais užtenka tiesiog išeiti į aikštelę – o tada gali nutikti gerokai daugiau, nei tikėjaisi“, – sakė Vilniaus „Minuso“ čempionas Mindaugas Luškevičius.
Čempionui – kelionė dviem į Egiptą
Kartu su Vilniaus miesto čempiono titulu nugalėtojui atiteko ir projekto partnerio „Novaturas“ įsteigtas prizas – kelionė dviem į Egiptą.
„Kai pradėjome šį projektą, norėjome sugrąžinti žmones į savo rajonų aikšteles ir per paprastą, visiems pažįstamą žaidimą paskatinti daugiau judėti bei susitikti su kaimynais. Smagu matyti, kad ši idėja išaugo į visą miestą apėmusią iniciatyvą ir kartu pasidžiaugti jos kulminacija“, – sakė „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Per vasarą – daugiau nei 600 dalyvių ir 122 aikštelės
Pirmą kartą surengtas projektas „Minusas grįžta į kiemą“ visą vasarą kvietė vilniečius susitikti savo rajonų krepšinio aikštelėse ir iš naujo atrasti daugelio nuo vaikystės pamėgtą žaidimą.
Į turnyrą užsiregistravo daugiau nei 600 dalyvių, o „Minuso“ mačai vyko 122 krepšinio aikštelėse visame mieste. Aktyviausiai į projektą įsitraukė Verkių, Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijos. Jauniausiam turnyro dalyviui buvo 8-eri, vyriausiam – 60 metų.
Turnyras prasidėjo kiemų aikštelėse, vėliau dalyviai varžėsi dėl savo aikštelės ir seniūnijos atstovo vardo, o galiausiai 21 stipriausias žaidėjas susitiko didžiajame superfinale prie Baltojo tilto.
Projektu siekta ne tik išsiaiškinti stipriausią Vilniaus „Minuso“ žaidėją, bet ir sugrąžinti gyventojus į savo rajonų sporto aikšteles, skatinti fizinį aktyvumą ir per gerai pažįstamą žaidimą stiprinti bendruomeniškumą.
Didįjį „Minuso“ superfinalą vedė Paulius Ambrazevičius, o žaidėjų kovas teisėjavo Gytis Blaževičius, Dalia Belickaitė, Edvinas Šeškus, Simonas Litvinavičius, Rapolas Klišauskas ir Arnas Adomavičius.
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