Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“

Pasak organizatorių, šių metų festivalis tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo.
„Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybe. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai – kartu ieškome bendraminčių ir pasaulių, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie“, – sako festivalio meno vadovė Kristė Agota Savė.
Jos teigimu, šių metų festivalio tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų.
„Apokaliptinių nuojautų vedini atsisukome į šio žodžio etimologiją, – sako festivalio meno vadovė. – O ji mus nuvedė į Graikiją.“
Senąja graikų kalba žodis „apokalypsis“ reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą, tad šiemet, bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų „Onassis Stegi“, festivalis užsienio programoje pristatys tris spektaklius iš Graikijos.
Organizatorių teigimu, šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti atsispindi šiuolaikiniame Graikijos teatre.
Tai Mario Banushi spektaklis „MAMI“, Dimitrio Karantzo „Namas“ ir Charos Kotsali „IT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE“. Pasak „Sirenų“ rengėjų, tai trys kūriniai, siūlantys skirtingus žvilgsnius į meninius pasaulius, kuriuose galioja savi dėsniai.
Festivalis savo programoje skirs dėmesio ir Ukrainos kūrėjams – šiemet tarptautinę festivalio programą spalio 1 dieną MO muziejuje atidarys ukrainiečių choreografės Ritos Liros spektaklis „Spąstai“. Nemokamame, miesto erdvėje rodomame kūrinyje susijungs šokis, teatras, architektūra ir vizualioji poezija.
„Sirenos“ tęs bendradarbiavimą su Ukrainos institutu, kuris šiemet apims ne tik spektaklio „Spąstai“ pristatymą, bet ir specialią profesinę programą jauniesiems Ukrainos scenos menų prodiuseriams.
Taip pat pirmą kartą į Lietuvą atvyks aštuonių JAV teatro kūrėjų ir prodiuserių delegacija iš organizacijos „The Drama League“, kuri dalyvaus susitikimuose, seminaruose ir diskusijose su Lietuvos scenos menų bendruomene.
Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23–27 dienomis ji suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmegzti naujus tarptautinius bendradarbiavimo ryšius.
Penkių dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, „pitch“ sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
Festivalį organizuoja Lietuvos teatro centras, jis finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis, renginio rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Festivalis „Sirenos“ rengiamas nuo 2004 metų.
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