Vilniuje duris užveria „Vaidilos teatras“

Teatro vardas buvo neatsiejamas nuo istorinės erdvės – XIX a. pabaigos neogotikinio pastato A. Jakšto g. 9. Šis pastatas saugo turtingą Vilniaus istoriją – įrengtoje puošnioje salėje nuolat rinkdavosi mokslininkai, politikai, menininkai. Dar 1905 m. čia suvaidintas spektaklis „Amerika pirtyje”. Po kelių dešimtmečių režisierius Juozas Kanopka su savo studentais įkūrė „Skrajojamąjį Vaidilos teatrą“.
Pastarąjį dešimtmetį „Vaidilos teatras“ istorinėje erdvėje tęsė savo pirmtakų veiklą: organizavo koncertus, literatūros vakarus, spektaklius. Deja, šiandien erdvė, su kuria ilgus metus buvo siejamas „Vaidilos teatro“ vardas, užveria duris. Pastate įsikūrus privačiai mokyklai, „Vaidilos teatras“ šioje erdvėje nebegali tęsti profesionalios kultūrinės ir renginių veiklos.
Bendrovė „Prior Musica“, valdanti „Vaidilos teatro“ prekinį ženklą, ieškojo bendradarbiavimo galimybių su pastatą perėmusia privačia mokykla. Tačiau požiūris į kultūrinių renginių standartus bei pačios erdvės istorinę vertę bei reikšmę Vilniaus miestui, esmingai išsiskyrė.
Bendrovė „Prior Musica“ draudžia naujiesiems pastato valdytojams naudoti „Vaidilos teatro“ pavadinimą ar ženklą.
„Vaidilos teatras“ daugelį metų kūrė ir pristatė žiūrovams savo kultūrinius projektus, kurie palaikė gyvą teatro vardą A. Jakšto gatvėje. „Keičiantis aplinkybėms, šie projektai bus tęsiami kitur. Gal vėl tapsime „Skrajojančiu Vaidilos teatru“, – sakė bendrovės „Prior Musica“ direktorė Inga Kuliavienė.
Jau suplanuota, kad artimiausiais metais „Vaidilos teatro“ pradėtus projektus bendrovė „Prior Musica” pristatys skirtinguose Lietuvos miestuose – Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakarai vyks Kaune ir Šiauliuose, roko ir klasikos koncertai – kituose Lietuvos miestuose, o Vilniuje rudenį žiūrovai bus pakviesti į vaikams skirtą miuziklą „Mėlyna sraigė“, pristatomą kitoje erdvėje. Neliks be vietos ir garsioji „Vaidilos teatro“ kalėdinė diskoteka.
