Renginių kupina savaitė Vilniuje – numatomi eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai

A. Sakalausko 34-ųjų žūties metinių minėjimas
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienį, 17–19 val. organizuojamas savanorio Artūro Sakalausko 34-ųjų žūties metinių minėjimas-rikiuotė prie paminklinio akmens A. Goštauto gatvėje. Minėjimo metu bus draudžiamas transporto priemonių eismas A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki posūkio į Geležinio Vilko gatvę.
Estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“
Rugpjūčio 22 d., penktadienį, nuo 9.30 iki 10.50 val. vyks tarptautinis estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“, kurio metu trasoje galimi trumpalaikiai eismo stabdymai. Bėgimo dalyviai judės nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio ir Žygimantų gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Kalvarijų gatve, Konstitucijos prospektu ir Ukmergės gatve link Ukmergės.
Koncertas Kalnų parke
Šeštadienio, rugpjūčio 23 d. vakarą Kalnų parke organizuojamas GJan koncertas. Nuo 17 iki 24 val. bus draudžiamas transporto priemonių, išskyrus koncertą aptarnaujantįjį ir asmenų su negalia transportą, įvažiavimas į Kalnų parką.
Renginio dieną viešasis transportas kursuos dažniau ir ilgiau. Nuo 14 val. Kalnų parko stotelėje papildomai stos 6G greitojo maršruto autobusai, pratęsiamas 2, 3, 17 ir 6G maršrutų kursavimo laikas (abiem kryptimis).
Taip pat organizuojami specialūs renginių maršrutai: 168R (Kalnų parkas–Kalvarijų g.–Didlaukio g.–Santariškės), 170R (Kalnų parkas–Centras–Šeškinė–Deivių st.) ir 173R (Kalnų parkas–Naujamiestis–Laisvės pr.–Pilaitė). Tvarkaraščiai artimiausiu metu bus paskelbti judu.lt ir stops.lt svetainėse.
Velomaratonas 2025
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. Vilnių išjudins jau 16-tąjį kartą organizuojamas dviračių sporto renginys „Velomaratonas 2025“. Daugiau informacijos apie renginį galima rasti čia.
Ruošiantis renginiui ir jo metu nuo rugpjūčio 23 d. 18 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės. Papildomai nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės.
Rugpjūčio 24 d. 4.30–19 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, visoje dviračių maratono trasoje bus draudžiama statyti transporto priemones.
„Velomaratono 2025“ dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, taip pat per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal iki Nepriklausomybės aikštės.
Trasa suplanuota taip, kad miesto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų, todėl net ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame. Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, išvažiavimas – tik per Lukiškių gatvę.
Sekmadienį nuo 4.30 iki 19 val. keisis šie viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai: 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17, 19 ir 20 troleibusai, 1G, 3G ir 6G greitieji autobusai, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 89 ir 123 autobusai.
Rekomenduojame iš anksto pasitikrinti tvarkaraščius www.judu.lt ir www.stops.lt svetainėse bei planuotis keliones su laiko atsarga.
Naujausi komentarai