Senatorius įvardijo pagrindinę JAV sąlygą, kad karas Ukrainoje baigtųsi

Senatoriaus teigimu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas „kruvinas žudynes Ukrainoje“ nori užbaigti „garbingai ir teisingai“, ko nepavyko padaryti buvusiems prezidentams Barackui Obamai ir Joe Bidenui.
„Tiesiog primenu, kad bet koks susitarimas dėl saugumo, siekiant nutraukti kraujo praliejimą Ukrainoje, turi būti svarstomas Kongrese. Aš atidžiai sekiau įvykius. Šį kartą tikslas yra sudaryti susitarimą, kuriuo būtų sustabdyti būsimi įsiveržimai, ko Obamai ir Bidenui padaryti nepavyko“, – rašė L. Grahamas.
Senatoriaus nuomone, artimiausiu metu rusų kareivių iš Ukrainos išvaryti nepavyks, tačiau karą reikia užbaigti taip, kad agresorius neliktų apdovanotas.
„Kalbant apie galimus teritorijų mainus: esu realistas ir suprantu, kad artimiausiu metu nepavyks išvaryti Rusijos karių iš Ukrainos. Tuo pačiu metu neturėtume užbaigti šio konflikto tokiu būdu, kad agresorius būtų apdovanotas“, – pridūrė jis.
JAV pastangos užbaigti karą Ukrainoje
Pirmiau buvo pranešta, kad D. Trumpas neseniai pareiškė, jog dėl to, kad Ukrainoje tebevyksta karas, yra kaltas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o ne Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. „Manau, jis pasirengęs sudaryti susitarimą“, – kalbėdamas apie V. Putiną sakė D. Trumpas. Tuo tarpu į klausimą, kodėl JAV vadovaujamose derybose iki šiol nepavyko susitarti dėl didžiausio sausumos konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užbaigimo, Baltųjų rūmų vadovas atsakė, kad tokios nesėkmės priežastis yra „Zelenskis“. „Turime įtikinti prezidentą Zelenskį tam pritarti“, – pridūrė jis.
Atsakydamas į tai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad būtent Rusija, o ne Ukraina atmeta taikos planą. Jis pažymėjo, kad vienintelis Rusijos atsakas buvo nauji raketų smūgiai Ukrainos miestams. „Dėl šios priežasties vienintelis sprendimas yra didinti spaudimą Rusijai. Ir jūs visi tai žinote“, – pridūrė D. Tuskas.