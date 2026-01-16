 Ukrainos pajėgos praneša apie smarkius mūšius rytuose

2026-01-16 11:58
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos kariuomenė praneša apie smarkų Rusijos puolimą fronte šalies rytuose. Generalinis štabas Kyjive penktadienį savo rytinėje ataskaitoje nurodė, kad nuo ketvirtadienio ryto būta 180 atskirų Rusijos atakų. Ukrainos gynėjams pavyko eliminuoti 1 370 rusų karių. 

Ukrainos pajėgos praneša apie smarkius mūšius rytuose / Ukrainos kariuomenės nuotr.

Šis žuvusių ir sužeistų karių skaičius viršija kasdieninį vidurkį ir rodo, kad vyksta intensyvūs mūšiai. Anot duomenų, ir toliau smarkiai kaunamasi Pokrovsko fronto atkarpoje – šį miestą didžia dalimi yra užėmusios rusų pajėgos. Tačiau ukrainiečiai išlaiko pozicijas kaimyniniame Myrnohrade Donecko srityje.

Taip pat daug atakų būta į pietus nuo Huliajpolės Zaporižios srityje. Čia rusų pajėgos užėmė dar kelias gatves, pranešė kariuomenei artimas Ukrainos tinklaraštis „DeepState“. Vaizdas lieka panašus, kaip praėjusiais mėnesiais: rusai lėtai juda į priekį, tačiau patiria didelių nuostolių.

Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis ataskaitoje apie 2025 m. teigė, kad Ukrainai pavyko užkirsti kelią kritiniams priešo proveržiams. Generolo vertinimu, jo kariuomenė kiekvieną mėnesį eliminuoja daugiau rusų karių, nei Maskva gali mobilizuoti. Kartu Ukrainos pajėgoms pavyko savo nuostolius sumažinti 13 proc., rašė O. Syrskis, tačiau detalių nepateikė.

