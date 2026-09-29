 Netrukus Vilniuje – garsiojo Johno Adamso Smuiko koncerto premjera

Netrukus Vilniuje – garsiojo Johno Adamso Smuiko koncerto premjera

2026-09-29 09:11
Pranešimas spaudai

Į Vilnių atvyksta pasaulinį pripažinimą pelnęs smuiko virtuozas Ilya Gringolts, kuris spalio 16 d. Nacionalinėje filharmonijoje kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu atliks vieno žymiausių šių laikų kompozitoriaus Johno Adamso kūrinį, pelniusį autoriui prestižinį „Grawemeyer“ prizą – Koncertą smuikui ir orkestrui, nuskambėsiantį Lietuvoje pirmą kartą. „Sunku įsivaizduoti išraiškingesnį ir labiau bekompromisį grojimą smuiku“, – taip apie vieną Ilya Gringoltso pasirodymų rašė vienas didžiausių ir įtakingiausių Vokietijos dienraščių „Süddeutsche Zeitung“.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kompozitorius, dirigentas ir mąstytojas J. Adamsas užima išskirtinę vietą ne tik amerikiečių muzikoje, bet ir visame pasaulyje. Jo kūryba išsiskiria išraiškos gelme, skambesio spindesiu ir giliai humanistine tematika. 

Per pastaruosius penkis dešimtmečius J. Adamso muzika reikšmingai prisidėjo prie šiuolaikinės muzikos raidos, padėdama atsigręžti nuo akademinio modernizmo į platesnę ir išraiškingesnę muzikinę kalbą, būdingą Naujojo pasaulio kultūrinei aplinkai. 

2023 m. „The New York Times“ šį kūrėją pavadino „neabejotinai iškiliausiu iš gyvųjų mūsų laikų kompozitorių“.

Vienas žymiausių pasaulio operos teatrų Niujorko „Metropolitan Opera“ yra pastatęs penkis J. Adamso sceninius kūrinius ir jis yra dažniausiai šio teatro repertuare atliekamas gyvas kompozitorius. 

Jo pirmoji opera „Nixon in China“ 1988 m. pelnė „Grammy“. Niujorko filharmonijos užsakymu sukurtas kūrinys „On the Transmigration of Souls“, skirtas Rugsėjo 11-osios pirmosioms metinėms, 2003 m. buvo apdovanotas Pulitzerio muzikos premija. 

J. Adamsas taip pat yra aktyvus dirigentas, kviečiamas diriguoti žymiausiems pasaulio orkestrams, tarp jų – Niujorko filharmonijos, Londono simfoniniam, „Concertgebouw“, Berlyno filharmonijos ir Čikagos simfoniniam orkestrams, taip pat Niujorko „Metropolitan Opera“.

Spalio 16 d. Vilniuje nuskambės garsiojo J. Adamso Smuiko koncerto premjera Lietuvoje – šiame kūrinyje amerikiečių kompozitorius išplėtojo vieną ryškiausių savo kūrybos posūkių: nuo ankstesnėje muzikoje dominavusių masyvių skambesio struktūrų šiame kūrinyje jis atsigręžė į melodiją. 

Pats J. Adamsas šį Koncertą yra pavadinęs savotišku „hipermelodijos“ pavyzdžiu: kūrinyje smuikas nenutrūkstamai audžia ilgas melodines linijas virš pulsuojančio orkestro skambesio. Koncertas smuikui J. Adamsui 1993 m. pelnė prestižinį „Grawemeyer“ prizą, kuris laikomas bene didžiausiu apdovanojimu pasaulyje, skiriamu kompozitoriams.

J. Adamso Smuiko koncertą Vilniuje atliks žymusis virtuozas Ilya Gringoltsas, kuris 1998 m. laimėjo prestižinį Paganinio tarptautinį smuikininkų konkursą ir iki šiol išlieka jauniausiu nugalėtoju jo istorijoje. 

Atlikėjas yra koncertavęs su Los Andželo filharmonijos, Milano „Filarmonica della Scala“, Romos Šv. Cecilijos akademijos, BBC simfoniniu, NHK simfoniniu, Vienos simfoniniu, Ciuricho „Tonhalle“, Birmingemo miesto simfoniniu, Roterdamo filharmonijos ir kitais garsiausiais pasaulio orkestrais. „Šis koncertas neturėjo sau lygių – tai buvo nepamirštama patirtis, kurią sukūrė iki pat kaulų smegenų atsidavęs ir įkvėptas muzikantas“, – taip apie vieną I. Gringoltso koncertą rašė „Pizzicato“.

Šveicarijoje gyvenantis I. Gringoltsas studijavo garsiojoje Juilliardo muzikos mokykloje Niujorke, kur jo dėstytojas buvo legendinis Itzhakas Perlmanas – vienas žymiausių mūsų epochos smuikininkų. 

I. Gringoltsas pasaulio publiką keri virtuoziškumo ir ypatingų interpretacijų deriniu bei nuolat ieško naujų muzikinių iššūkių. Atlikėjo meistriškumu žavisi daugybė muzikos kritikų, o leidinys „Pizzicato“ pridūrė: „Ilya Gringoltso interpretacijos liudija jo gilų įsitraukimą į kūrinius ir jų suvokimą, taip pat nepalaužiamą, užtikrintą instrumento valdymą“. 

I. Gringoltso repertuare – tiek didieji smuiko klasikos šedevrai, tiek rečiau skambantys opusai bei šiuolaikiniai kūriniai. 

Specialiai jam kūrinius yra parašę žymūs šių laikų kompozitoriai, o jo nuolatiniame repertuare be J. Adamso yra ir Sofios Gubaidulinos, Mieczysławo Weinbergo, Valentyno Silvestrovo, Heinzo Holligerio, Jörgo Widmanno, ir kitų XX-XXI kūrėjų muzika. Šiuo metu atlikėjas groja Guarneri „del Gesù“ smuiku (1743).

J. Adamso Smuiko koncerto premjera Lietuvoje – įžymaus virtuozo I. Gringoltso pasirodyme su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru spalio 16 d. Nacionalinėje filharmonijoje. 

Festivalį „Gaida 2026“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
Smuikas
Muzika
dirigentas
John Adams
Ilya Gringolts
Nacionalinė filharmonija

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