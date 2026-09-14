Ne tik klausytis, bet ir išgirsti: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras pradeda naują sezoną

Atsakymas – naujasis Šv. Kristoforo kamerinio orkestro sezonas.
Iki Naujųjų metų orkestras klausytojus kvies į skirtingus muzikinius pasaulius, tačiau juos jungs vienas svarbus principas – smalsumas. Noras ne tik atlikti gerai žinomą repertuarą, bet ir ieškoti naujų kūrinių, naujų atlikėjų, netikėtų muzikinių dialogų ir būdų priartinti orkestro skambesį prie šiandienos klausytojo.
„Mums svarbu, kad orkestras būtų gyvas ir smalsus. Nenorime užsidaryti vien tradiciniame repertuare – lygiai taip pat nenorime vaikytis naujumo vien dėl naujumo, todėl ieškome programų, kurios turėtų idėją, emociją ir galėtų užmegzti tikrą ryšį su klausytoju“, – sakė Šv. Kristoforo kamerinio orkestro direktorius Nerijus Masevičius.
Sezoną pradeda britiška elegancija
Rugsėjo 24-ąją Šv. Kotrynos bažnyčioje vyks Didysis sezono atidarymo koncertas. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento Modesto Barkausko, kartu su violončelininke Rugile Juknevičiūte klausytojus pakvies į spalvingą britų muzikos pasaulį.
Gustavo Holsto, Geraldo Finzi, Edwardo Elgaro ir kitų kompozitorių kūriniuose susitiks sodrus romantizmas, lyrizmas ir subtili britiška muzikinė tradicija. Sezono pradžia čia tampa ne tik iškilmingu koncertu, bet ir savotišku pareiškimu – klasikinis repertuaras orkestrui yra atspirties taškas, nuo kurio galima leistis į pačias įvairiausias muzikines keliones.
Muzika, kuri dar tik rašoma
Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui taip pat labai aktualu būti ir šiandienos muzikos dalimi, todėl viena svarbiausių sezono datų – spalio 10-oji. Vilniaus miesto rotušėje vyksiantis Tarptautinio Šv. Kristoforo kompozitorių konkurso laureatų koncertas suteiks progą išgirsti kūrinius, kurie dar tik pradeda savo gyvenimą koncertų salėse.
„Tarptautinis kompozitorių konkursas yra itin svarbi orkestro tapatybės dalis. Norime ne tik atlikti jau parašytą muziką, bet ir prisidėti prie jos atsiradimo. Jaunam kūrėjui galimybė išgirsti savo kūrinį profesionalaus orkestro atliekamą scenoje yra neįkainojama, o publikai tai – galimybė būti pačioje naujos muzikos istorijos pradžioje“, – teigė N. Masevičius.
Šis požiūris atspindi pagrindinę orkestro kryptį – būti aktyviu šiandienos muzikinio gyvenimo dalyviu. Nauji kūriniai, jauni kūrėjai ir drąsios programinės idėjos tampa natūralia orkestro repertuaro dalimi.
Kai muzika leidžia sustoti
Spalio 22-ąją Šv. Kotrynos bažnyčioje skambėsianti programa „Muzika, kuri leidžia paspausti pauzę“ kvies pakeisti įprastą kasdienos tempą. Maxo Richterio, Takashi Yoshimatsu, Danny Seidenbergo, Krystiano Skubałos ir Georgso Pelēcio kūriniai bei vibrafonininko Sigito Gailiaus ir orkestro dialogas kurs muzikos erdvę, kurioje galima bent trumpam atsitraukti nuo kasdienybės.
„Koncertas šiandien nebūtinai turi būti tik apie didelę kulminaciją ir efektingą finalą. Kartais norisi pasiūlyti žmogui valandą, per kurią jis gali tiesiog pabūti su muzika išskirtinėje erdvėje. Man atrodo, kad tokia patirtis šiandien yra labai reikalinga“, – sakė orkestro direktorius.
Lapkričio 12-ąją „Kamerinės muzikos šventė su FortVio“ primins apie pačią kamerinio muzikavimo esmę – gebėjimą klausytis vienam kito ir kurti muziką kaip gyvą dialogą. Scenoje susitiks Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ir vienas ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos kolektyvų – fortepijoninis trio „FortVio“, kuriame muzikuoja smuikininkė Ingrida Rupaitė, violončelininkas Povilas Jacunskas ir pianistė Indrė Baikštytė. Tai koncertas kuriame svarbus ne tik bendras skambesys, bet ir kiekvienas atskiras balsas, kiekviena muzikinė detalė.
Orkestras – ir už savo koncertų ribų
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro sezonas nesutelpa vien į paties orkestro rengiamų koncertų ciklą. Kolektyvas aktyviai dalyvauja ir kituose kultūriniuose projektuose, festivaliuose bei sceniniuose pastatymuose.
Rugsėjo mėnesio pradžioje orkestras pristatė muzikines programas ciklo „Muzika vidinei ramybei“ koncertuose Vilniaus rajono bažnyčiose, įsivaizduojamos M. K. Čiurlionio operos „Jūratė“ atlikimą Vilniaus senajame teatre, laukia programos “Išsigelbėjimo ragas” pristatymas Radviliados festivalyje Kėdainiuose ir Vilnius Shalom Festivalio programoje, koncertai Kaune, Plungėje ir kituose Lietuvos miestuose.
Šie koncertai leidžia orkestro muzikai skambėti skirtinguose kontekstuose – nuo teatro ir sceninių projektų iki festivalių bei mažesnių bendruomenių erdvių. Tai svarbi orkestro veiklos dalis, tačiau pagrindinis sezono akcentas išlieka jo paties kuriamas koncertinis repertuaras.
Nuo Einaudi iki Naujųjų
Gruodį laukia dar vienas muzikinis posūkis. Ludovico Einaudi kūrybai skirtas „Hipnotizuojantis muzikos vakaras“, kuris pakvies į minimalistinę, jautrią ir atmosferišką muzikos erdvę. Lietuvoje pirmą kartą skambės žymaus italų kompozitoriaus, pianisto ir „Grolla d’oro“ bei UCMF apdovanojimų laureato Ludovico Einaudi kūriniai orkestrui ir fortepijonui. Pianistės Kamilės Zaveckaitės, aktyvios jaunosios kartos atlikėjos, kuriai suteiktas Yamaha artistės vardas ir orkestro atliekama muzika atskleis, kaip kamerinio orkestro skambesys gali susitikti su kūriniais, kuriuos klausytojai atranda už tradicinės klasikinės muzikos koncertų ribų.
„Mums svarbu pasiekti ir tuos klausytojus, kurie galbūt dar nesijaučia esantys klasikinės muzikos publikos dalimi. Kompozitoriaus Einaudi muzika yra geras pavyzdys, kaip per gerai pažįstamą, artimą skambesį galima pakviesti žmogų į gyvo orkestro skambesio pasaulį“, – pažymėjo N. Masevičius.
Gruodžio 31-ąją Šv. Kristoforo kamerinis orkestras kvies metus užbaigti be jokio santūrumo. „Svaiginanti muzika Naujiesiems!“ sujungs Johanno Strausso ir Franzo Lehár'o Vienos eleganciją, Leonardo Bernsteino ir Andrew Lloyd Webberio sceninę energiją, kino muziką ir miuziklų melodijas. Kartu su orkestru pasirodys sopranas Eglė Stundžiaitė-Bešėnienė ir tenoras Eimantas Bešėnas.
Naujas Šv. Kristoforo kamerinio orkestro sezonas – apie norą išgirsti tai, ką jau pažįstame, ir atrasti tai, ko dar negirdėjome. Apie klasiką, kuri gali skambėti šiandieniškai, ir naują muziką, kuri gali tapti sava. Apie orkestrą, kuris nebijo keisti savo veido, tačiau išsaugo tai, kas svarbiausia – gyvą, jautrų ir profesionalų muzikavimą.
Daugiau informacijos – www.kristoforas.lt
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