Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras atveria sceną Charkivo talentams

Šis koncertas – LNOBT edukacinės programos, skirtos užsienio kultūrų pažinimui ir tarptautiniam kultūriniam dialogui, dalis. Programa suteikia galimybę užsienio šalių jauniesiems menininkams susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija ir profesionalaus teatro veikla, o teatro publikai – iš arčiau pažinti kitų šalių muzikinę kultūrą.
„Susitikimas su jaunaisiais Charkivo muzikantais mūsų publikai – tai prasminga galimybė iš arčiau pažinti jaunuosius Ukrainos atlikėjus, jų muzikines tradicijas ir kūrybines patirtis. Ne mažiau svarbus ir solidarumo aspektas. Tokiu būdu galime išreikšti palaikymą Ukrainos žmonėms jų kovoje už laisvę ir nepriklausomybę“, – sakė LNOBT generalinės direktorės pavaduotojas menui ir rinkodarai Audrius Kundrotas.
Į Vilnių atvykstantys Charkivo valstybinio muzikos licėjaus mokiniai Lietuvoje ne tik koncertuos, bet ir dalyvaus edukacinėse veiklose, susitiks su įvairių sričių LNOBT profesionalais, dalyvaus meistriškumo pamokose ir susipažins su Lietuvos kultūra bei istorija.
„Edukaciją laikau viena svarbiausių teatro veiklos sričių. Tarptautinės edukacinės iniciatyvos stiprina kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, plečia jaunų žmonių kultūrinį akiratį, skatina tarpkultūrinį dialogą ir prisideda prie būsimų teatro bei muzikos meno auditorijų ugdymo“, – teigė A. Kundrotas.
Charkivo valstybinio muzikos licėjaus bendruomenei ši kelionė turi ir ypatingą žmogišką reikšmę. Licėjaus mokiniai jau ne vienus metus mokslus profesinį pasirengimą tęsia karo sąlygomis.
Galimybė koncertuoti užsienyje, susitikti su profesionaliais menininkais ir pristatyti savo šalies muzikinę kultūrą tampa ne tik profesine patirtimi, bet ir būdu išlaikyti ryšį su tarptautine kultūros bendruomene.
„Mums tai yra gerokai daugiau nei muzikinė stovykla ar tarptautinis koncertinis projektas. Išeidami į sceną Lietuvoje Charkivo vaikai savo muzika pasakoja apie miestą, kuris ir toliau gyvena, mokosi ir kuria. Karas sugriovė įprastą muzikinio ugdymo modelį, todėl mums ypač svarbu išsaugoti galimybę vaikams koncertuoti ir palaikyti tarptautinius ryšius.
Svarbiausia – neleisti karui atimti iš vaikų jų ateities. Norime, kad grįžę iš Lietuvos jie jaustų: esu muzikantas, esu reikalingas savo miestui ir savo šaliai, turiu draugų Europoje ir turiu ateitį. Tai Charkivas, kurio karas nesugebėjo priversti nutilti“, – sakė Charkivo valstybinio muzikos licėjaus direktorius Olegas Oriščenko.
Renginio globėjo prekybos tinklo „Norfa“ valdytojas Dainius Dundulis prisiminė, kad prasidėjus karui Ukrainoje įmonė rėmė į Lietuvą atvykusius Charkivo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro artistus.
Užsimezgusi šilta draugystė su tuometiniu teatro vadovu O. Oriščenko tęsiasi iki šiol.
D. Dundulis pabrėžia kultūrinio palaikymo svarbą ir džiaugiasi, kad kartu su LNOBT gali suteikti Lietuvos publikai galimybę pažinti jaunuosius Ukrainos atlikėjus, jų muzikinę kultūrą.
LNOBT vykdoma edukacinė programa grindžiama dialogu. Jos dalyviai susipažįsta su Lietuvos muzikos ir teatro tradicijomis, o Lietuvos auditorijai pristato savo šalies kultūrą per muziką ir kitas meninės raiškos formas.
Nemokamas koncertas vyks rugsėjo 10 d. 18 val. LNOBT Kamerinėje salėje.
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