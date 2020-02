„Kino pavasaryje“ – pasaulio kino festivalių favoritai

Svarbu paminėti unikalią izraeliečio Yarono Shani meilės trilogiją, kurią sudaro trys vaidybiniai filmai: „Meilės trilogija. Nuogumas“ (Stripped), „Meilės trilogija. Mano akys“ (Chained) ir „Meilės trilogija. Atgimimas“ (Reborn). Pirmojo filmo premjera įvyko 2018 metų Venecijos kino festivalyje, antrojo – pernai Berlyne, o trečiojo – pagrindiniame Azijos kino festivalyje Busane, ten buvo parodyti visi trys filmai.

„Kino pavasario“ žiūrovai pamatys visas tris dalis, kuriose kritiškai kalbama apie įvairius Izraelio visuomenės reiškinius. Jas galima žiūrėti kaip atskirus filmus, tačiau visiškai režisieriaus sumanymas atsiskleis išvydus visus tris filmus. Artima dokumentikai forma, neprofesionalūs aktoriai ir tikros jų istorijos bei atviras realizmas stipriai sukrečia“, – pasakoja „Kino pavasario“ programos sudarytoja Aistė Račaitytė.

Toronto ir Venecijos hitai

Ryškus praėjusių metų festivalių favoritas – istorinė drama „Martinas Idenas“ (Martin Eden). Vienas originaliausių naujosios kartos Italijos režisierių Pietro Marcello dekonstruoja garsųjį Jacko Londono romaną, jį perkeldamas iš Amerikos į Europą, iš XIX amžiaus į XX-ąjį. Tai eilinio jūreivio Martino Ideno svajonės tapti rašytoju ir neišsipildžiusios meilės istorija. Toronto kino festivalyje „Martinas Idenas“ pripažintas geriausiu filmu, o Venecijos festivalio žiuri italui Luca Marinelli skyrė prizą kaip geriausiam aktoriui.

Toronte netilo kalbos ir apie romantinį epą „Bangos“ (Waves), pasakojantį apie vienos šeimos emocinę kelionę, kurioje persipina tragizmas ir viltis. JAV režisieriaus Trey Edwardo Shultso drama jau spėjo surinkti kelias dešimtis apdovanojimų ir nominacijų. Kino kritikai vienbalsiai sako, kad galingąsias „Bangas“ būtina išvysti didžiajame ekrane – dėl nuostabaus operatoriaus darbo, filmo energijos ir įspūdingo garso takelio, kuriame skamba nuo „Animal Collective“, „Radiohead“, „Tame Impala“ iki Amy Winehouse ir Kanye Westo.

Tibeto režisieriaus Pema Tsedeno drama „Balionas“ (Ballon) skaičiuoja dešimtis įvairių apdovanojimų, tarp kurių ir Venecijos kino festivalio „Horizontai“ specialusis prizas. Režisierius nukelia į Tibeto stepėse tradiciškai gyvenančio avių piemens šeimą. Ši, prisitaikydama prie Kinijos vieno vaiko įstatymo, droviai ima naudotis prezervatyvais. Kartą jų sūnus vieną tokį palaiko balionu – šis šeimai užtraukia neregėtą gėdą ir atskleidžia, kokia susidvejinusi yra jų tapatybė.

Įvertinta prikaustanti dokumentika

Du prizais įvertinti dokumentiniai filmai atkeliavo iš Ciuricho ir Roterdamo festivalių. Roterdamo festivalio žiuri pagrindinį prizą skyrė filmui „Present. Perfect“. Kinų režisierė Shengze Zhu verčia susimąstyti apie mus jungiančią ar skiriančią virtualiąją realybę bei bendravimo ir saviraiškos formas moderniame pasaulyje. Šis kūrinys – iš daugiau nei 800 valandų Kinijos virtualiuosiuose pokalbių kambariuose nufilmuotų transliacijų. Jas pasauliui siunčia fabriko darbuotoja, paralyžiuota mergina, transvestitas.

Alexanderis Nanau filme „Kolektyvinis“ (Colectiv) narplioja Rumunijos korupcijos skandalą. Po daugybę gyvybių nusinešusio gaisro Bukarešto klube ligoninėse vienas po kito mirė žmonės, nors jų nudegimų žaizdos net nebuvo pavojingos gyvybei. Žurnalistams kilo įtarimas. „Neabejotinai vienas stipriausių pastarųjų metų dokumentinių filmų prikausto prie ekrano labiau nei įtempčiausias detektyvas. Po filmo premjeros, kuri įvyko Venecijoje, norėjosi patylėti, salė buvo nuščiuvusi“, – įspūdžiais dalijosi A. Račaitytė.

Apdovanojimai už meistrišką vaidybą

Marta Nieto fantastiškai įkūnijo prieš daugelį metų dingusio sūnaus tebeieškančią motiną jautrioje ispano Rodrigo Sorogoyeno dramoje „Mama“ (Madre). Už šį vaidmenį ji pripažinta geriausia aktore Venecijos „Horizontų“ programoje ir Sevilijos kino festivalyje.

Geriausia Geteborgo festivalio aktore išrinkta Henriette Steenstrup, o filmas „Atsargiai – vaikai“ (Beware of Children) ⎯ geriausiu Šiaurės šalių filmu. Norvegų režisierius Dagas Johanas Haugerudas žiūrovą įsuka į įtemptą dramą. Po apsistumdymo mokykloje miršta 13-metis berniukas – dešiniųjų pažiūrų politiko sūnus. Jį pastūmusi mergaitė – oponuojančio politiko dukra. Mokytojas kaltina save. Emocijų lavina neišvengiama.

Braziliškame trileryje „Karštis“ (The Fever) sužibėjo kine debiutuojantis Regis Myrupu. Už Justino vaidmenį jis pripažintas geriausiu aktoriumi Lokarno kino festivalyje. Ten pat Mayos Da-Rin filmas laimėjo kritikų asociacijos FIPRESCI prizą. Dramoje susipina Amazonės džiunglės ir civilizacija, prietarai ir Vakarų medicina, tikrovė ir sapnai.

Į Gvatemalą ir Belgiją iškeliavę prizai

Drama „Virpesiai“ (Tremors) lietuvių labai mėgstamame San Sebastiano kino festivalyje išrinkta geriausiu Lotynų Amerikos šalių filmu. Režisierius iš Gvatemalos Jayro Bustamante supažindina su 40-mečiu Pablo, dviejų vaikų tėvu, kuris įsimyli liberalųjį Franciską. Radikaliai religinga Pablo šeima homoseksualumą laiko liga ir imasi visų priemonių, kad išgydytų vyrą.

Kanų paralelinėje programoje „Dvi režisierių savaitės“ pristatyta belgų drama „Atogrąžų vaiduoklis“ (Ghost Tropic) laimėjo Kairo kino festivalyje. Pagrindinė filmo veikėja – 50-metė Khadija – po sunkios darbo dienos užsnūdusi metro prabunda paskutinėje maršruto stotelėje. Ji važiavo paskutiniu reisu, o pinigų taksi neturi. Tai talentingo režisieriaus Baso Devoso išskirtinio ritmo naktinė odisėja po miegantį Briuselį.

Geriausi Europos trumpametražiai

Iš septynių trumpametražių filmų ypatingo dėmesio verti 2019 metų Europos kino apdovanojimų (EFA) nominantai. Tai daugybę festivalių aplankęs filmas „Nuostabieji akmeninės merginos nutikimai“ (The Marvelous Misadventures of the Stone Lady) apie iš Luvro pabėgusios statulos nuotykius naktiniame Paryžiuje. Režisierius Gabrielis Abrantesas „Kino pavasario“ žiūrovams pažįstamas iš pernykščio ekscentriško debiuto „Diamantino“. Antrasis – premjerą Venecijoje šventęs talentingos portugalų jaunosios kartos režisierės Leonoros Teles kūrinys „Šunys, lojantys ant paukščių“ (Dogs Barking at Birds), pasakojantis apie pagrindinio herojaus santykį su sparčiai besikeičiančiu Porto miestu.

