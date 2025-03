Leosas Caraxas jau Vilniuje: į jubiliejinį „Kino pavasarį“ renkasi garsūs kino kūrėjai

Bene reikšmingiausias šių laikų prancūzų režisierius Leosas Caraxas, kurio filmas „Pont Neuf meilužiai“ prieš trisdešimt metų atidarė pirmajį „Kino pavasarį“, vos pradėjęs kurti filmus įgijo šiuolaikinio prancūzų kino enfant terrible reputaciją.

„Leosas Caraxas yra kino kūrėjas, savo filmų vizualumu, muzikos patyrimu ir novatoriškais sprendimais šviesmečiais aplenkęs laiką, – sako „Kino pavasario“ direktorius Algirdas Ramaška. – Pavyzdžiui, „Pont Neuf meilužiai“ buvo sukurtas prieš daugiau nei 3 dešimtmečius, bet jis toks ypatingas, kad net pernai vykusių Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių organizatorius įkvėpė šio filmo scenos, pritaikytos atidarymo šventei. Beje, ir garsioji Jameso Camerono „Titaniko“ scena, kurioje pagrindiniai veikėjai išskleidžia rankas tartum sparnus, galimai yra nukopijuota ar įkvėpta „Pont Neuf meilužių“.

Jubiliejiniame „Kino pavasaryje“ L. Caraxas ne tik dalyvaus viename filmo „Pont Neuf meilužiai“ seansų, bet ir pristatys naujausią savo filmą „Tai ne aš“, kuriame žaismingai ir provokuojančiai keliauja po savo paties filmografiją ir kino istoriją. Seansai su režisieriumi vyks kovo 14 ir 15 dienomis.

Kovo 15 d. festivalyje viešės ir nuo L. Caraxo filmų neatsiejama viena išskirtiniausių Prancūzijos kino figūrų, aktorius Denis Lavantas. 2012 m. pasirodžiusioje siurrealistinėje L. Caraxo dramoje „Holy Motors“ aktorius įkūnijo net vienuolika skirtingų vaidmenų, o filmas tapo tikru fenomenu 65-ajame Kanų kino festivalyje. Pastaruoju metu Denis Lavantas dirbo su švedų režisieriumi Johnu Skoogu prie jo naujojo filmo „Varn“ ir atliko vaidmenį mafijos trileryje „In the Name of Blood“, kurį režisavo Akaki Popkhadze.

Dar viena ypatinga „Kino pavasario“ viešnia – lenkų kino legenda, režisierė, scenarijaus autorė ir prodiuserė Agnieszka Holland, savo karjerą pradėjusi darbu su gerais žinomais režisieriais Krzysztofu Zanussi ir Andrzejumi Wajda. Šiandien kino kūrėja yra viena geriausių Europos režisierių, per savo karjerą pelniusi daugybę apdovanojimų, tarp kurių – ir „Oskaro“ nominacija. 2020 m. A. Holland tapo pirmąja moterimi Europos kino akademijos prezidente, o 2024-aisiais šia pareigas perleido aktorei Juliette Binoche.

festivalis dar kartą parodys pernai „Kino pavasario“ žiūrovų gausiai lankytą A. Holland naujausią filmą „Žalia siena“, po kurio seanso režisierė susitiks su auditorija pasikalbėti apie savo kūrybą. Seansas vyks kovo 22 d.

Festivaliui įpusėjus žiūrovai turės galimybę susitikti ir su kanadiečių kino kūrėju Denis Côté, išsiskiriančiu savitu nepriklausomo kino braižu. Režisieriaus filmai sulaukė pripažinimo visame pasaulyje – jo „Vik ir Flo pamatė lokį“ Berlyno kino festivalyje apdovanotas Sidabriniu lokiu už inovacijas, o „Socialinė higiena“ pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą „Encounters“ programoje. „Kino pavasaryje“ kovo 16 ir 18 d. režisierius pristatys naujausią savo filmą „Paul“.

Kovo 15–16 d. festivalyje lankysis ir žiūrovų gausiai žiūrimo filmo „Povas“ režisierius Bernhardas Wengeris. Kovo 17–18 d. su „Kino pavasario“ žiūrovais susitiks vienas žymiausių Vokietijos kino ir teatro režisierių Andresas Veielas, pristatysiantis dokumentinį pasakojimą „Riefenstahl“. O jau kovo 20-22 d. visi norintys galės gyvai pamatyti filmo „Žvaigždės pranašauja“ režisierių Peterį Kerekesą bei pagrindinę heroję, astrologę Lucianą de Leoni.

Visus „Kino pavasario" susitikimus su svečiais galima rasti čia. 30-asis Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris" vyksta kovo 7–23 d.