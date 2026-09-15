Jubiliejiniai „Rudens kino vakarai“: Vilniaus rotušėje susitiks literatūra ir kinas

Tris spalio vakarus čia bus rodomi lietuvių kino filmai „Duburys“, „Purpurinis rūkas“ ir „Vilko dantų karoliai“, o seansus lydės susitikimai ir pokalbiai su kino kūrėjais.
Literatūrą ir kiną jungianti iniciatyva „Knyga + Kinas“ kasmet kviečia iš naujo pažvelgti į lietuvių literatūrą ir jos galimybes didžiajame ekrane. Viena projekto dalių – „Rudens kino vakarai“, kuriuose žiūrovai gali ne tik pamatyti pagal literatūros kūrinius sukurtus filmus, bet ir susitikti su prie jų dirbusiais kino kūrėjais.
Šiemet ciklas keičia erdvę – kino seansai vyks pačioje Vilniaus širdyje, Vilniaus rotušėje. Programoje – trys skirtingais laikotarpiais sukurtos lietuviškos ekranizacijos ir trys saviti žvilgsniai į tai, kaip literatūrinė istorija įgauna naują gyvenimą kine.
„Šiais metais švęsime jubiliejinį „Knyga + Kinas“ rudens vakarų ciklą, kurį iškilmingai atidarysime Vilniaus rotušėje. Kviesime vilniečius ir miesto svečius vėl atsigręžti į lietuvių literatūrą ir kino filmus, kuriuos ji įkvėpė. Kalbėsimės su kino kūrėjais apie istorijų kelią nuo literatūros iki didžiojo ekrano. Tikiuosi praplėsime savo kasmetinę auditoriją ir sulauksime dar didesnio susidomėjimo.“, – sakė projekto bendraorganizatorė, „Fralita Films“ prodiuserė Živilė Gallego.
Nuo „Duburio“ iki „Vilko dantų karolių“
Spalio 8 d. „Rudens kino vakarus“ atidarys režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas „Duburys“ (2009), sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną. Filmo centre – Juozapas Gaučys, kurį įkūnija aktorius Giedrius Kiela.
Palikęs vaikystės kaimą jis išvyksta į miestą, pradeda savarankišką gyvenimą, dirba, įsimyli ir ieško savo vietos sovietmečio kasdienybėje. Asmeninė vieno žmogaus istorija filme tapo ir jautriu laikmečio bei jame gyvenusių žmonių portretu.
„Duburys“ buvo įvertintas „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose, pristatytas tarptautiniuose kino festivaliuose ir pasirinktas Lietuvos kandidatu siekti „Oskaro“ nominacijos geriausio užsienio filmo kategorijoje.
Po seanso žiūrovai bus kviečiami į pokalbį su pagrindinį Juozapo vaidmenį sukūrusiu Giedriumi Kiela – apie Granausko herojaus perkėlimą į ekraną, darbą su režisieriumi Gyčiu Lukšu ir tai, kaip filmas bei jo personažas atrodo praėjus daugiau nei penkiolikai metų nuo premjeros.
Spalio 13 d. bus rodomas režisieriaus Raimundo Banionio filmas „Purpurinis rūkas“ (2019), sukurtas pagal rašytojo Felikso Rozinerio apsakymo „Purpuriniai dūmai“ motyvus.
Istorinė drama nukėlė į sudėtingą pokario Lietuvą, kurioje žmonių pasirinkimus lemia ne tik jų pačių jausmai ir įsitikinimai, bet ir politinės aplinkybės, baimė bei būtinybė išgyventi. Filme susipynė meilės, kaltės, išdavystės ir moralinio pasirinkimo temos, o asmeninės veikėjų istorijos atsidūrė istorinių lūžių fone. Vakaro svečias – filmo režisierius Raimundas Banionis.
Spalio 21 d. ciklą užbaigs režisieriaus Algimanto Puipos „Vilko dantų karoliai“ (1997) – pagal to paties pavadinimo rašytojo Leonardo Gutausko romaną sukurtas filmas.
Jo centre – menininko gyvenimas, atmintis, kūryba ir nuolat persipinančios praeities bei dabarties patirtys. Realybės ir vaizduotės ribas tirpdantis filmas tapo vienu ryškesnių XX a. pabaigos lietuviško kino kūrinių. Su žiūrovais susitiks pats režisierius Algimantas Puipa.
Visų trijų vakarų metu filmų peržiūras papildys pokalbiai apie literatūros ir kino ryšį, ekranizacijos procesą bei tai, kaip knygoje gimusi istorija keičiasi atsidūrusi režisieriaus, scenaristo ir aktorių rankose.
„Knyga + Kinas: Rudens kino vakarų“ seansai vyks spalio 8, 13 ir 21 d. 18 val. Vilniaus rotušėje.
Naujausi komentarai