 Jessica Shy surengė tai, ko Vingio parkas dar nematė

Jessica Shy surengė tai, ko Vingio parkas dar nematė

2026-08-29 15:39
LNK inf.

Penktadienio vakarą Vilniaus Vingio parką sudrebino pirmasis iš dviejų Jessicos Shy koncertų. Įspūdingo dydžio scena, galinga šviesų ir garso produkcija bei dešimtys tūkstančių susirinkusių gerbėjų sukūrė reginį, tapusį vienu ryškiausių šios vasaros muzikos įvykių sostinėje.

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Į Vingio parką žmonės pradėjo plūsti dar gerokai prieš koncerto pradžią, o vakare didžiulė teritorija buvo sausakimša. Bilietai į abu Jessicos Shy pasirodymus buvo išparduoti, o per dvi dienas renginiuose tikimasi sulaukti daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

Tokio masto dviejų vakarų koncertinis projektas Lietuvos muzikos scenoje – išskirtinis atvejis. Vingio parke per daugelį metų yra koncertavusios garsiausios Lietuvos ir užsienio žvaigždės, tačiau du iš eilės visiškai išparduoti vieno Lietuvos atlikėjo koncertai čia iki šiol nebuvo surengti.

Pirmasis vakaras parodė ir milžinišką Jessicos Shy populiarumo mastą – tūkstantinė minia kartu dainavo žinomiausias atlikėjos dainas, o koncertą lydėjo įspūdingi sceniniai sprendimai.

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Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą
Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Penktadienį Jessicos Shy gerbėjai rinkosi į koncertą

Šeštadienio vakarą Jessica Shy į Vingio parko sceną žengs dar kartą. Antrasis koncertas taip pat išparduotas, todėl sostinės parką ir vėl turėtų užpildyti dešimtys tūkstančių atlikėjos gerbėjų.

Šiame straipsnyje:
Jessica Shy
koncertas
Vingio parkas

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