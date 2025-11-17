Iškilmingai užbaigtas „Scanoramos“ festivalis: paaiškėjo pagrindinio konkurso laimėtojas

Pagrindinį konkursą laimėjęs filmas „Kyuka – kol nesibaigė vasara“ žiuri teigimu išsiskyrė jaudinančia menine galia, poetine kino kalba ir subtiliu įžvalgumu, perteikiant momentą, kai baigiasi ne tik metų laikas, bet ir tam tikras gyvenimo etapas. Juosta atvėrė Poroso saloje susitikusių Babio ir Anos praeities žaizdas, o laiką suardantis montažas vasariškas šeimos atostogas pavertė nostalgišku, eksperimentiniu kino kūriniu. Konkurso nugalėtojui 7 tūkst. piniginį apdovanojimą įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė.
Atskirą prizą įteikė viena žiuri narė – ji išskirtinį įvertinimą skyrė lietuvių režisieriui Andriui Žemaičiui už filmą „Tabasco“. Žiuri narės teigimu, ši juosta pasižymi ambicinga ir intensyvia estetine vizija, pagerbiančia ir praturtinančia kino istoriją.
Savo verdiktą tarė kompetentinga žiuri, kuriai vadovavo pasaulinio garso lenkų animatorius, Lodzės kino mokyklos profesorius Piotras Dumała. Komisijos gretose – pernykščio „Scanoramos“ pagrindinio konkurso laureatė, ukrainietė kino kūrėja Oksana Karpovič, Prancūzijoje gyvenanti Kanų kino festivalio atrankos komisijos narė, japonų kino kritikė ir žurnalistė Nanako Tsukidate, Suomijos kino fondo tarptautinės sklaidos ekspertė Jenni Domingo, rumunų prodiuserė, daugelio pasaulio kino festivalių laureatė Ada Solomon ir Belgijos kino žurnalistas, scenaristas, portalo „Cineuropa“ vyriausiasis redaktorius Domenico La Porta.
23-ąją „Scanoramą“ užbaigė pripažinto lenkų dokumentikos meistro Maciejaus Drygaso filmas „Traukiniai“. Nebylus, bet įspūdingai paveikus archyvinės dokumentikos filmas – bendros Lenkijos ir Lietuvos gamybos darbas.
Po įspūdingų pergalių Europos kino festivaliuose juosta pelnė dvi JAV kino kritikų asociacijos nominacijas – už geriausią archyvinės dokumentikos filmą ir geriausią garso takelį, kurį sukūrė lietuvių garso režisierius Saulius Urbanavičius.
„Scanoramą“ užvėręs ir sausio pabaigoje Lietuvos ekranuose pasirodysiantis filmas – XX amžiaus portretas, kuriame žmonių veidai, miestai, kasdienybė ir istoriniai lūžiai telpa į vieną kelionę traukiniu. Jis seka pasaulio ritmą, ieško krypties ir kelia klausimą – kur mes visi judame toliau?
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir iš viso aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.
