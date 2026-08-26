Greitai prasidės „Vilniaus dienos“: dronų šou, gyva muzika ir sporto renginiai

„Vilniaus dienos“ – festivalis apie atvirą, nuolat besikeičiantį miestą ir jo žmones. Šiemet norime šią įvairovę išryškinti dar labiau. Todėl lankytojams siūlysime naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse, dieną ir naktį. Tikimės, kad ši įvairovė ir naujos patirtys sudomins tiek į festivalį kasmet sugrįžtančius lankytojus, tiek tuos, kurie jį atras pirmą kartą“, – sako Paulius Jurgutis, festivalį organizuojančio Vilniaus kultūros centro direktorius.
Keturios scenos – daugiau muzikos visame mieste
Viena ryškiausių šių metų naujienų – pirmą kartą rengiamas gyvos muzikos renginys „Sunkioji terasa“, rugsėjo 4–5 dienomis vyksiantis „Vasaros terasoje“ (Vilniaus g. 39). Alternatyviosios ir sunkiosios muzikos scenoje pasirodys devynios Lietuvos roko ir metalo grupės, tarp jų – „Phrenetix“, „Sisyphean“, „Ūkanose“, „ORB“ ir kiti atlikėjai.
Muzikinių atradimų ir gerai pažįstamų atlikėjų netrūks ir kitose trijose festivalio scenose. Prie Vinco Kudirkos aikštės per tris dienas pasirodys Angelou, „Galèra“, „SHWR“, „Katarsis“, Lukas Pilkauskas, „Bohemos Tarifas“ ir kiti.
Rugsėjo 6-ąją čia bus galima išvysti ir daugiau nei 400 metų istoriją skaičiuojantį tradicinį japonų šokį „Awa odori“. Iš Tokijo atvykstanti „Kikusui-ren“ grupė pristatys gyvybingą Japonijos festivalių tradiciją, kurioje susilieja šokis, šamiseno ir taiko būgnų ritmai.
Atsinaujinusioje Neries krantinės scenoje prie Baltojo tilto susitiks gyva muzika, komedija ir elektroninė muzika. Čia pasirodys „Hedda Gamma“, „Roe Deers“, „Vaikinai Iš Padorių Šeimų“, „Monikaze“, „dans turbulans“ ir kiti atlikėjai.
Pirmą kartą „Vilniaus dienose“ bus pristatyti ir du „K2 Comedy“ projektai – „Hiparikai: Kriaušiadaužis“ su Marku Žukausku ir Benu Lastausku bei „Žinau, kad meluoji“, kuriame pasirodys Justinas Jankevičius, Laura Dragūnaitė ir Markas Žukauskas, o renginį ves Kristoforas Vaidutis.
Sekmadienį Baltojo tilto erdvę perims „Dienos šokiai“ – kartu su „Minimal Mondays“ komanda rengiama dieninė šokių renginio versija. Nuo vidurdienio iki 20 val. čia skambės gyvi house muzikos pasirodymai ir selektorių kuriama elektroninė muzika.
Didžiojoje Katedros aikštės scenoje vyks pagrindiniai vakaro koncertai. Penktadienį pasirodys „Kamanių šilelis“ (21 val.) ir Free Finga (22 val.), o šeštadienį – Justinas Jarutis (20 val.) ir Donatas Montvydas (21 val.).
Vienas bilietas – keturi Vilniaus klubai
Šiemet „Vilniaus dienos“ pirmą kartą atsivers ir naktinio miesto kultūrai. Rugsėjo 5-osios naktį „Vilniaus naktys“ kvies su vienu 10 eurų kainuojančiu bilietu aplankyti keturis skirtingus miesto klubus – „Anna Mesha. Butas“, „Cornercafé“, „Elastica“ ir „Gallery 1986“.
Nuo 23 val. iki 6 val. ryto lankytojai galės laisvai judėti tarp klubų, susipažinti su skirtingomis jų muzikinėmis programomis ir bendruomenėmis.
Naktiniame danguje nušvis Vilniaus simboliai
Penktadienį ir šeštadienį dangų prie Baltojo tilto nušvies 15 minučių trukmės dronų šou, šiemet pakeisiantis ankstesnius lazerių pasirodymus. Dronų šviesų reginys virš miesto pasakos Vilniaus istoriją – žiūrovai išvys miesto simbolius ir atpažįstamus sostinės vaizdus.
Vilniečius burs tarptautinė bendruomenės šventė
Rugsėjo 5 d. Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenės šventė „Vilnius Is My City“, kviesianti susitikti skirtingų kultūrų vilniečius ir drauge švęsti sostinės įvairovę, atvirumą bei bendrystę.
Šventės metu pirmą kartą bus įteikti „Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimai užsienio kilmės vilniečiams, savo veikla prisidedantiems prie miesto gyvenimo. Lankytojų taip pat lauks pasaulio virtuvių skoniai, užsienio bendruomenių veiklos, Kalbų pieva, muzika ir šokiai, o renginio simboliu taps bendras stalas, kviečiantis dalytis maistu ir istorijomis.
Sportas – nuo konferencijos iki „Ryto“ sezono atidarymo
Rugsėjo 4–6 dienomis vyksiantis 15-asis Vilniaus sporto festivalis suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų bei pasiūlys per 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų.
Viena svarbiausių naujienų – pirmą kartą Lukiškių aikštėje kartu su DELFI rengiama „Sveiko judesio konferencija: Active Vilnius“, kurioje apie judėjimą, sportą ir sveikatą kalbės ekspertai, sporto profesionalai ir žinomi žmonės.
Festivalyje finišuos ir visą vasarą po Vilniaus seniūnijas keliavusi iniciatyva „Minusas grįžta į kiemą“, o Neries upe vyks masinis baidarių plaukimas, sujungsiantis Lukiškių aikštę ir Baltojo tilto sporto aikštyną.
Rugsėjo 6-ąją Lukiškių kalėjimo 2.0 erdvėse vyks „Ryto“ sezono atidarymo renginys „Juodai baltai raudonas Vilnius“. Pernykštė šventė šiemet išaugs į visos dienos festivalį su muzika, pramogomis ir sugrįžtančiu 3x3 krepšinio turnyru.
Literatūra, dizainas ir kūryba pasklis po miestą
„Knygų aikštės“ programa šiemet pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir pakvies į kone 40 renginių. Lankytojų lauks naujų knygų pristatymai, susitikimai su leidėjais ir rašytojais, tarp jų – Viktorija Daujotytė, Neringa Vaitkutė, Ingrida Alonderė, o mažiesiems skirtose veiklose dalyvaus Tomas Dirgėla, Aušrinė Tilindė, iliustruotoja Greta Alice ir kiti kūrėjai. Dėmesio sulauks ir Vilniaus istorijai skirti leidiniai.
Gedimino prospekte įsikursianti „Stiliaus LOKACIJA“ suburs daugiau nei 180 kūrėjų – čia bus galima atrasti autorinių baldų, juvelyrikos, kosmetikos ir kitų dizaino objektų. V. Kudirkos aikštėje vyks daugiau nei 20 kūrybinių dirbtuvių, kuriose lankytojai galės ne tik stebėti kūrybos procesą, bet ir patys į jį įsitraukti.
Tai tik dalis rugsėjo 4–6 d. vyksiančių „Vilniaus dienų“ programos, kurioje šiemet susitiks muzika, sportas, naktinė kultūra, literatūra, dizainas ir skirtingos miesto bendruomenės.
Visa „Vilniaus dienų“ programa bus paskelbta netrukus – www.vilniausdienos.lt .
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