A. Galdiko parodoje „Paskutinė stotis“ – nematyti ir anksčiau neeksponuoti kūriniai

Adomo Galdiko (1893-1969) kūrybos palikimas labai gausus; studijavęs grafiką, 1923-1940 vadovavęs Kauno meno mokyklos grafikos studijai, jis visgi daug labiau žinomas kaip tapytojas, nes būtent tapybai jis paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį.
Antrasis pasaulinis karas jį nubloškė į užsienį – Freiburgą, vėliau Paryžių, ir galiausiai, nuo 1952 m., Niujorką. Suformavęs ekspresyvią, audringų potėpių ir spalvų kupiną savo tapybinę manierą, menininkas niekuomet nepamiršo gimtosios Žemaitijos, kurios motyvai visą gyvenimą regimi jo kūriniuose.
Tačiau naujoje ekspozicijoje pristatomi vėlyvieji A. Galdiko tapybos darbai, sukurti šeštame-septintame XX a. dešimtmečiais, kai gyvendamas Niujorke menininkas išlaisvino savo potėpius, nutolo nuo atpažįstamų objektų ir savo dėmesį sutelkė į abstrakčias kompozicijas.
Naujieji JAV periodo kūriniai, įsigyti iš artimų menininko šeimos draugų ženkliai papildė kolekcininko Arno Jurskio rinkinį: tai daugiau nei du šimtai iki šiol Lietuvoje nematytų ir anksčiau neeksponuotų amerikietiškojo laikotarpio menininko darbų, kurių nedidelę dalį pirmą kartą galima išvysti šioje parodoje.
Niujorką pats A. Galdikas vadino paskutine savo gyvenimo stotimi. Šis miestas parodoje suvokiamas ne kaip progreso simbolis ar dangoraižių sankaupa; tapytojas ir megapolyje sugebėjo išlaikyti animistinę pasaulėjautą, išreikšdamas ją gaivališkose abstrakcijose.
Parodos kuratorė dr. Jurgita Ludavičienė sakė: „Pristatomas A. Galdiko kūrybos tarpsnis, kai gamtos objektų vaizdavimas virsta gryna abstrakcija, matoma tarpinė būsena tarp dėmių bei linijų ir atpažįstamų motyvų.
Parodoje norėjosi perteikti didmiesčio alsavimą, atsispindintį Galdiko tapyboje, ir jo kūrybos spontaniškumą, spalvų šėlsmą, užvaldantį visą ekspozicinę erdvę“.
A. Galdiko kūrybos formų spontaniškumas, ekspresyvumas dera su emociniu šešėliu didmiesčio, kuriame žemaitis iš Mosėdžio valsčiaus surado paskutinę priebėgą.
Ši paroda – pirmoji iš planuojamo ciklo „Nematytas Galdikas“, kuriame numatoma pristatyti skirtingus muziejaus kolekcijoje esančių menininko kūrinių aspektus.
Adomo Galdiko muziejuje paroda „Paskutinė stotis“ veiks nuo rugsėjo 9 d. A. Galdiko muziejuje, Arklių g. 20, Vilnius.
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