Festivalis „Vilnius Gdanske 2025“ – tiltas tarp dviejų miestų

Kultūros mainų festivalis jau daugiau nei du dešimtmečius kuria tiltą tarp dviejų miestų – Vilniaus ir Gdansko. Nuo tada, kai Vilnius buvo pakviestas tapti vienu iš pirmųjų Gdansko tarptautinių partnerių kultūros srityje, festivalis kasmet atskleidžia ne tik Lietuvos sostinės istorijos ir tradicijų turtingumą, bet ir šiuolaikinį jos kūrybinį pulsą – nuo džiazo ir šiuolaikinės muzikos iki teatro, literatūros bei vizualiųjų menų.
„Šis festivalis yra daugiau nei kultūrinė programa – tai gyvas dialogas tarp bendruomenių, menininkų ir miestų. Gdanskas ir Vilnius dalijasi ne tik istorija, bet ir ateities vizijomis, kurias kuria mūsų menininkai. Labai džiaugiamės, kad šiais metais publika išvys tiek žymiausio Lietuvos kūrėjo M. K. Čiurlionio kūrybos atspindžius, tiek jaunų, drąsių menininkų darbus,“ – sakė Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Festivalio akcentai
Šių metų programoje – M. K. Čiurlionio fotografijos paroda, paskaita apie fotografijose įamžintą Vilniaus tarpukario mugių istoriją, šiuolaikinio cirko trupės „Accompany ME“ ir Lietuvos šokio teatro „Low Air“ pasirodymai, literatūriniai susitikimai su žinomomis autorėmis bei vertėjomis Jurga Vile, Agnieszka Rembiałkowska ir Agnieszka Smarzewska, taip pat koncertai, jungiantys tradiciją ir dabartį – nuo džiazo improvizacijų iki folkloro bei elektroninės muzikos sintezės.
Renginiai vyks įvairiose Gdansko erdvėse: Miesto kultūros institute, Gdansko literatūros namuose, GAK (Gdański Archipelag Kultury) erdvėse „Dėmė“ ir „Stotis Orunia“ ir viešosiose miesto vietose, kur meno kūriniai prieinami visiems miestiečiams.
RENGINIŲ PROGRAMA
Spalio 3 d., penktadienis
15.00 – Parodos „Vizionierius su kodaku: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fotografijos“ atidarymas.
17.00 – Paskaita „Vilniaus kermošiai, jomarkai ir atlaidai Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių fotografijose“ (kuratorė dr. Justyna Słomska-Nowak).
18.00 – Parodos „Vilniaus mugių šurmulys ir šviesa“ atidarymas (kuratorė Maja Bieńkowska).
19.00 – Festivalio atidarymo koncertas „Didžioji improvizacija“ – lietuvių atlikėjo Marijaus Aleksos projektas Marijus Aleksa Trio X-Over.
Spalio 4 d. šeštadienis
14.00 – Susitikimas su vertėjomis Agnieszka Rembiałkowska ir Agnieszka Smarzewska.
16.00 – Meninės instaliacijos „Transformations and Connections“ atidarymas. Autorė Martyna Plioplytė-Zujienė.
16.30 – Dailininkės Anna Szprynger parodos „Aidas“ atidarymas.
17.00 – Šiuolaikinio cirko trupės „Accompany ME“ pasirodymas „A Mesure: Handle with Care“.
19.00 – Vilniaus atlikėjų GON + Kanklės ir Beat Bitela koncertas
Spalio 5 d., sekmadienis
12.00 – Susitikimas su rašytoja Jurga Vile ir kūrybinės dirbtuvės vaikams.
15.00 – Ekskursija po parodą „Vilniaus mugių šurmulys ir šviesa“ (kuratorė Maja Bieńkowska).
18.00 – Lietuvių šokio teatro „Low Air“ spektaklis „Me Two“.
Festivalį „Vilnius Gdanske 2025“ organizuoja Gdansko miestas, GAK (Gdański Archipelag Kultury), Vlniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus kultūros centras, bendradarbiaudami su Gdansko Miesto kultūros institutu, Gdansko literatūros namais, Užupio meno inkubatoriumi ir Lietuvos kultūros institutu.
Festivalį palaiko žiniasklaidos partneriai: TVP 3 Gdańsk, gdansk.pl, trojmiasto.pl, Radio Gdańsk, Kurier Wileński.
Visa „Vilnius Gdanske 2025“ | „Wilno w Gdańsku 2025“ festivalio programa soc. tinkluose: https://www.facebook.com/events/750953634418212
