5-asis „Vilniaus mechanizmų“ festivalis: kaip kalba miesto organizmas?

Kiekvieną dieną Vilnius veikia nematomo darbo ritmu. Platus infrastruktūros tinklas nesustodamas, 24/7 ciklu, nuolat gamina energiją, valo vandenį, perveža keleivius bei sudaro jiems galimybes pakilti lėktuvais ir atlieka daug kitų darbų. Festivalio programoje – netikėtos ekskursijos, audioprojekcijos industrinėse lokacijose ir orientacinis žaidimas. Dalyvių laukia ekskursija su talka, pažintis su išpopuliarėjusiomis daiktų dalijimosi stotelėmis DĖK’ui, specialiai apšviesti Neries tiltai, naktis elektrinėje, ugniagesių kostiumo pasimatavimas ir kitos išskirtinės patirtys.
Registracija į festivalio renginius prasidės spalio 6 d. 10 val. ČIA.
„Kas suka Vilniaus mechanizmą? Žmonės. Viešojo transporto vairuotojai ir mechanikai, atliekų rūšiuotojai, erdvių apželdintojai, energetikai. Kiekviena įmonė ir jos darbuotojų komanda yra tie sraigteliai, kurių dėka Vilnius kasdien sėkmingai funkcionuoja ir auga. Todėl šis renginys – puiki proga išvysti nematomą, tačiau nesiliaujamai vykstantį darbą, ir patiems pasijusti sudėtingo miesto organizmo dalimi”, – teigė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Šis festivalis turi ištikimą auditoriją – užklausų, kada vėl įvyks „Vilniaus mechanizmai“ ėmėme gauti jau prieš metus. Šiemet prie festivalio prisijungė daugiau dalyvių, programa truks ne dvi, o tris dienas, tad laukia dvigubai daugiau ekskursijų“, – džiaugėsi renginio koordinatorė, Vilniaus savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Mackevičienė.
Naujiena – Vilniaus mechanizmų garsas
Festivalio naujiena – audioprojekcijos „Vilniaus garso takeliai”. Šios unikalios patirties pamatas – autentiškas garsas, įrašytas tiesiai iš devynių pagrindinių miesto mechanizmų.
Neapdoroti turbinų, transporto ir valymo sistemų garsai buvo patikėti trims garso menininkams Matui Samulioniui, Andriui Šiuriui ir Ignui Šoliūnui, kurie, bendradarbiaudami su LMTA Muzikos inovacijų studijų centru, sukūrė tris unikalius erdvinius garso takelius. Kiekvienas jų – tai garsinė miesto gyvybės interpretacija viena iš trijų pagrindinių temų: mobilumo, energetikos ekosistemos ir atgimimo.
Garso takeliai bus pristatomi ne koncertų salėse, o pačiose industrinėse lokacijose: Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje, valdomoje „Ignitis gamyba”; Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje, valdomoje „Gijos”, ir Antakalnio troleibusų parke, valdomame įmonės „Vilniaus viešasis transportas”.
Tarp duris atveriančių įmonių – nauji dalyviai
Miestiečiams ir miesto svečiams antrą spalio savaitgalį įmonės atvers duris ir nemokamų ekskursijų metu atskleis savo veiklos užkulisius: „Gijos“ ne tik pakvies pasivaikščioti po Vilniaus Monstrą, antrąją Vilniaus termofikacinę elektrinę ir pažinti miesto energetikos ekosistemą, bet ir sudalyvauti N-18 ekskursijoje „Naktis elektrinėje“; „Vilniaus vandenys“ sudarys galimybę patekti į giluminio tyro vandens „Meką“ – Antavilių vandens stotį bei Vilniaus nuotekų valyklą; „Grinda“ pakvies susitikti su Vilniaus gyvūnų globos namuose gyvenančiais augintiniais.
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-oji komanda lankytojams pristatys istoriškai seniausios Vilniaus ugniagesių komandos kasdienybę. Kiekvienas norintis galės pasimatuoti ugniagesio apsauginių rūbų kostiumą ir pajausti, kiek pastangų reikia valdant pagrindinį ugniagesio ginklą – vandens švirkštą.
Pirmą kartą bus galimybė patekti ir į Vilniaus Čiurlionio oro uostą, tik į ne į įprastą keliautojams oru išvykimo ar atvykimo terminalą, o į uždarą aerodromo teritoriją; taip pat ID Vilnius – Vilniaus miesto duomenų centrą, plėtojantį skaitmeninius miesto duomenis, 3D sprendimus bei bepiločių orlaivių technologijas, įmonės „Stebulė“, kuri rūpinasi sostinės želdiniais ir jų priežiūra, sandėliavimo bei kitas zonas bei VILNIUS TECH Antano Gustaičio aviacijos institutą išgirsti pasakojimų nuo orlaivių iki aerokosmoso technologijų. Festivalio metu atsivers ir trys svarbūs Vilniaus arkivyskupijos Carito pagalbos centrai: Socialinė tarnyba, socialinis centras „Betanija“ ir Carito žvakių dirbtuvės, tai yra vietos, kur tyliai veikia vienas svarbiausių Vilniaus mechanizmų – rūpestis žmogumi.
Nuo apšviestų tiltų iki orientacinio žaidimo
Nespėję užsiregistruoti į milžiniško populiarumo sulaukiančias ekskursijas kviečiami pasigėrėti šiemet pirmą kartą specialiai apšviestais Mindaugo, Žaliuoju, Baltuoju ir Žvėryno tiltais – organizuojama net speciali vakarinė teminė ekskursija palei Neries tiltus ir patiltes.
Taip pat viso festivalio metu vyks orientacinis žaidimas „Užkurk Vilniaus mechanizmą“. Dalyviai savo išmaniųjų telefonų pagalba turės tam tikruose objektuose surasti užduotį (klausimą, mįslę ar kūrybinę užduotį), susijusią su vienu iš Vilniaus mechanizmų, ir į jį atsakyti.
