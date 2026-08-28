 Vilniuje keisis dalies viešojo transporto maršrutai

Vilniuje keisis dalies viešojo transporto maršrutai

2026-08-28 12:53 kauno.diena.lt inf.

Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje atidaromi keli svarbūs gatvių ruožai, todėl keisis ir dalies viešojo transporto maršrutai, pranešė įmonė JUDU.

<span>Vilniuje keisis dalies viešojo transporto maršrutai</span>
Vilniuje keisis dalies viešojo transporto maršrutai / P. Peleckio / BNS nuotr.

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 J. Basanavičiaus g.

Atidaromas eismas viena juosta tarp Mindaugo ir Pylimo gatvių. Todėl 6 ir 12 maršrutų troleibusai, važiuodami iš Žemųjų Panerių į Žirmūnus, vėl kursuos J. Basanavičiaus gatve ir aptarnaus Algirdo bei Trakų stoteles.

Važiuojant iš Žirmūnų į Žemuosius Panerius, troleibusai ir toliau važiuos apylanka per Tauro gatvę, kol bus visiškai baigta J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija.

Gedvydžių g.

Atidarius eismą, į įprastas trasas per Gedvydžių gatvę grįžta 3G-A, 5, 24 ir 125 maršrutų autobusai. 

Gegliškių g.

Atidarius eismą, 52 autobuso maršrutas grįžta į įprastą trasą, o Tarandėje vėl kursuos žiediniu principu.

JUDU iliustracija.

Taip pat keičiasi Gegliškių stotelės vieta ir atsiranda nauja Svajonių stotelė.

Loretos Asanavičiūtės g.

Atidaromas eismas tarp V. Druskio ir Sietyno gatvių, todėl 116 maršruto autobusas grįžta į savo įprastą trasą.

„Prieš kelionę rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją JUDU švieslentėje ir JUDU programėlėje bei įvertinti galimus pokyčius savo kelionės maršrute“, – patarė įmonė.

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