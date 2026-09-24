Vilniaus centre keisis eismas ir viešojo transporto maršrutai 

Sekmadienį keisis ir eismas Vilniaus centre
Dėl renginio vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Jie prasidės šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, todėl savaitgalį planuojantiems keliones per Vilniaus centrą rekomenduojama iš anksto atsižvelgti į pasikeitimus.
Nuo rugsėjo 26 d. 9 val. iki rugsėjo 27 d. 20 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės.
Nuo rugsėjo 26 d. 18 val. iki rugsėjo 27 d. 20 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
Rugsėjo 27 d. nuo 5 iki 20 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas A. Goštauto gatvės dalimi nuo A. Tumėno iki J. Jasinskio gatvės.
Vairuotojai, sekmadienį planuojantys kelionę per šią miesto dalį, kviečiami įsivertinti papildomą laiką ir rinktis alternatyvius maršrutus.
Viešasis transportas taip pat judės kitaip
Rugsėjo 27 d. dėl „Toyota Ėjimo“ renginio keisis kai kurių viešojo transporto maršrutų eismas. Pokyčiai galios nuo 4 iki 20 val.
56 maršruto autobusai abiem kryptimis nesustos „Verslo trikampio“ ir „Nepriklausomybės aikštės“ stotelėse. Autobusai važiuos pakeistomis trasomis, aplenkdami renginio teritoriją.
123 maršruto autobusai, važiuojantys kryptimi Žemieji Paneriai–Centras, taip pat nesustos „Verslo trikampio“ ir „Nepriklausomybės aikštės“ stotelėse. Nuo Geležinio Vilko gatvės autobusai važiuos per Gynėjų ir A. Goštauto gatves, o toliau grįš į įprastą trasą.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius galima rasti judu.lt ir stops.lt interneto svetainėse. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku stebėti JUDU švieslentėje ir programėlėje.
„Toyota Ėjimas“ vyks rugsėjo 27 d., sekmadienį, o visų trasų startas ir finišas bus Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. Renginys nemokamas, tačiau norint dalyvauti reikalinga registracija.
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