„Vienas didelis chaosas“: atskleidė, kada baigsis spūstys

Sostinės gatvėmis jau rieda naujasis 18 metrų ilgio troleibusas.
Naująją transporto priemonę išbandė ir Vilniaus meras. Troleibusas – trijų dalių ir gerokai didesnis nei įprasti miesto troleibusai.
„Talpina iki 110 keleivių, tad piko metu galėsime pakviesti 40 proc. daugiau keleivių važiuoti troleibusais“, – sakė „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.
Tokių modernių troleibusų Vilniaus valdžia įsigijo 81-ą. Pirkinys miestui kainavo 63 mln. eurų, o pirmieji naujieji troleibusai į reguliarius maršrutus turėtų išriedėti jau spalį.
„Kelionės bus patogesnės, ypač rytinio ir vakarinio piko metu. Miestiečiai galės keliauti patogiau“, – teigė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
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Iki kitų metų sostinė planuoja atnaujinti beveik 70 proc. viešojo transporto parko. Iš viso Vilniuje turėtų atsirasti daugiau kaip 300 naujų troleibusų ir autobusų.
„Tai reikš, kad maždaug po metų viešojo transporto eismo intensyvumas augs bent 30 proc. Mūsų tikslas, kad iš bet kurios Vilniaus stotelės – ar ji būtų pakraštyje, ar centre – autobusas ar troleibusas išvažiuotų ne rečiau kaip kas 15 minučių“, – aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Skambūs pažadai dalijami tuo metu, kai sostinė kasdien dūsta spūstyse.
„Eismo sąlygos yra sudėtingos, ypač Žalgirio gatvėje. Pralaidumas praktiškai nulinis“, – sakė vairuotojas.
„Namo iš Vilniaus grįžti į Alytų užtrunka tiek pat, kiek Vilniuje nuvažiuoti nuo vieno galo iki kito“, – teigė kita pašnekovė.
„Su judėjimu, su mašinomis – „bardakas“. Atsiprašau, betvarkė“, – piktinosi gyventojas.
Piko metu – anksti ryte ir po darbo – eismas sostinės gatvėmis stoja, o vairuotojams belieka apsišarvuoti kantrybe.
„Vasarą tekdavo važiuoti 20–25 minutes, dabar – apie 40“, – pasakojo vilnietis.
„Aš 9 kilometrus važiuoju 50 minučių“, – sakė kitas vairuotojas.
„Į darbą važiuoju ilgiau nei valandą. Nuvežu vaiką į mokyklą ir užtrunku daugiau kaip valandą“, – kalbėjo moteris.
„Ačiū Dievui, aš važiuoju jau tik po devintos“, – juokavo dar viena vairuotoja.
Eismas stoja ir dėl gatvių remonto. Dalis eismo juostų uždarytos, iškasti ir pėsčiųjų takai.
„Yra vienas didelis chaosas“, – situaciją apibūdino susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Kantrybės pritrūko ir susisiekimo ministrui. Jo nuomone, miestas tvarkomas neturint pakankamai aiškaus darbų eiliškumo.
„Jeigu tau pradžioje svarbu pasidžiaugti nauja kelio danga ir borteliais, o paskui po metų rausi nuotekas, tai nėra tinkama“, – kritikavo J. Taminskas.
Pasipiktinusių vairuotojų netrūksta. Vaikus į mokyklą rytais vežantis tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas sako, kad priemiesčių gyventojams padėtis dar sudėtingesnė.
„Ar žiūrėtum į Balsių pusę, ar į Grigiškių, ar link Trakų – visur turime labai siaurus išvažiavimus, vadinamuosius butelio kakliukus. Nesprendžiama, kaip sukurti alternatyvų ir nuimti tą didžiulį srautą“, – teigė S. Malinauskas.
Dalis gyventojų mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti gatvių pralaidumui.
„Reikėtų rasti galimybę platinti kelius, gal mažinti kai kurias žaliąsias zonas. Vis daroma papildomų salelių, kad vairuotojams būtų kuo nepatogiau“, – sakė vairuotoja.
Šiuo metu Vilniuje vienu metu tvarkoma apie pusšimtį gatvių atkarpų.
„Kai pabaigsime visus rekonstrukcijos darbus, platinsime sankryžas, kai baigsime išmaniųjų šviesoforų diegimo projektą, kuris piko metu leis turėti žaliuosius koridorius, tai irgi duos tam tikrą efektą“, – tikino V. Benkunskas.
Savivaldybė ragina gyventojus, jei tik įmanoma, daugiau vaikščioti pėsčiomis arba rinktis viešąjį transportą.
Tačiau ne visiems toks pasiūlymas atrodo realistiškas.
„Viešuoju transportu aš, pavyzdžiui, mero irgi nemačiau važiuojančio ar plaukiančio savo laivais. Aš dirbu sau, man reikia vežiotis daug įrankių, kopėčias ir kitus daiktus. Man toks variantas tiesiog neįmanomas“, – sakė vilnietis.
Gyventojai atkreipia dėmesį, kad A juostų mieste vis dar per mažai, todėl kai kur autobusai ir troleibusai stringa tose pačiose spūstyse kaip ir automobiliai bei vėluoja.
„10–15 minučių kažkur vėluoja“, – sakė keleivis.
Priemiesčių gyventojai sako kartais apskritai neturintys kito pasirinkimo. Nauji gyvenamieji rajonai plečiasi sparčiai, tačiau viešojo transporto maršrutų ir jų dažnumo, anot žmonių, ne visur pakanka.
„Reikėjo ir 40 minučių palaukti autobuso“, – pasakojo gyventoja.
„Ten važiuoja vienintelis autobusas. Vaikas kitaip nepasieks mokyklos, o aš – darbo. Man reikėtų tris kartus persėsti“, – aiškino kita vilnietė.
Meras gyventojų prašo kantrybės ir žada, kad dabartiniai darbai ilgainiui turėtų pagerinti tiek gatvių būklę, tiek viešojo transporto darbą.
„Aš labai norėčiau, kad merai, dirbę iki manęs, būtų sutvarkę tas gatves ir man nereikėtų turėti šito rūpesčio, nereikėtų jums atsakinėti į klausimus. Bet, deja, turime tokią realybę“, – sakė V. Benkunskas.
Sostinės savivaldybė dar pernai paskelbė milijardo eurų vertės viešąjį pirkimą. Iki 2030 metų Vilniuje turėtų važinėti maždaug dvigubai daugiau viešojo transporto priemonių – apie 800 autobusų ir troleibusų.
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