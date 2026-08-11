 Svarbi informacija: sostinėje neveikė kai kurie šviesoforai

Svarbi informacija: sostinėje neveikė kai kurie šviesoforai (Atnaujinta)

2026-08-11 10:51 kauno.diena.lt inf.

„Judu“ antradienio rytą pranešė svarbią informaciją vairuotojams.

<span>Svarbi informacija: sostinėje neveikė kai kurie šviesoforai</span>
Svarbi informacija: sostinėje neveikė kai kurie šviesoforai / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Dėl elektros sutrikimų neveikia šių sankryžų šviesoforai:

Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g.;

Dariaus ir Girėno – Pelesos g.;

Kauno – Algirdo g.;

Pamėnkalnio g. – V. Kudirkos g.;

Konstitucijos pr. – Lietuvos Statutų g.;

Geležinkelio – Aušros vartų – Liepkalnio g.

„Vairuotojai prašomi būti atidūs, vadovautis kelio ženklais ir praleisti pėsčiuosius. Saugokime vieni kitus. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – feisbuke pranešė įmonė.

Vėliau įmonė atnaujino informaciją – šviesoforų veikimas atstatytas.

Šiame straipsnyje:
šviesoforas
neveikia šviesoforai
Vilniuje neveikia šviesoforai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų