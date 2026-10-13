Rekonstrukcija šioje Vilniaus gatvėje užtruks

Pasak įmonės, darbus užbaigti vėluojama dėl nenumatytų techninių kliūčių.
Dalis gatvėje esančių paviršinių nuotekų vamzdynų yra pažeisti, todėl rekonstrukcija siekiama sumažinti gatvės užtvindymo riziką liūčių metu, pagerinti tinklo veikimą ir užtikrinti sklandesnį eismą.
Rekonstrukcijos darbų zonoje abiem kryptimis greitis ribojamas iki 30 km/val., o sunkiasvorio transporto eismas draudžiamas.
Siekiant užtikrinti sklandų eismą, atkarpoje nuo L. Asanavičiūtės g. 8 iki sankryžos su Sietyno g. taip pat laikinai draudžiama statyti automobilius.
Iki lapkričio 10 dienos pakeista ir 116 maršruto autobusų trasa – autobusai važiuoja apylanka V. Druskio ir Sietyno gatvėmis.
„Grinda“ šiemet taip pat vykdo arba planuoja paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją Gedvydžių, Taikos, S. Konarskio, Čiobiškio, V. Pietario ir Žemaitės gatvėse bei Savanorių prospekte, o Trakų, B. Radvilaitės, Maironio, Vilniaus, Juodojo kelio, Antakalnio ir P. Vileišio gatvėse vykdo paviršinių nuotekų tinklų plėtrą.
Šiemet į sostinės paviršinių nuotekų infrastruktūros modernizavimą investuojama 15 mln. eurų, o iki 2029 m. bendra investicijų suma turėtų siekti 46 mln. eurų.
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