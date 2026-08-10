Pasakė, kada planuoja baigti magistralės darbus ties Tarande

Kaip BNS teigė „Via Lietuva“, šiuo metu vyksta baigiamieji darbai automagistralėje Vilnius–Panevėžys, juos planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį: „Suprantame, kad užsitęsę darbai sukelia nepatogumų.“
„Derinamos galimybės kuo greičiau eismą automagistrale atkurti įprasta tvarka. Tačiau pats tunelis eismui bus atvertas tik užbaigus paviršinio vandens nuvedimo sistemos projektavimą ir įrengimą“, – komentare BNS teigė bendrovė.
„Via Lietuva“ teigė šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atvėrimo datos, nes ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos suprojektavimo, statybos leidimo gavimo ir įrengimo.
„Procesą papildomai prailgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į dviejų savivaldybių teritorijas, todėl būtina parengti du atskirus techninius darbo projektus ir gauti abiejų savivaldybių statybą leidžiančius dokumentus. Dėl šių objektyvių aplinkybių tenka koreguoti Tarandės tunelio darbų eigą“, – teigė bendrovė.
Kaip rašė BNS, tunelis statomas 300 metrų atstumu nuo „Emsi“ degalinės, važiuojant link Ukmergės, jį už 6,2 mln. eurų stato įmonė „YIT Lietuva“.
Projekto pirmąjį etapą iš dalies turėjo finansuoti ir šalia magistralės veikiančios „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Darnu Group“ dvi įmonės.
Anot „Via Lietuvos“, buvo numatyta, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo bus nukreipiamas į investuotojo „Darnu Group“ įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą.
BNS rašė, kad „Via Lietuvai“ nesilaikius terminų Vilniaus verslo parkas (VVP) ir „MG investment“ valdoma „Eminta“ pernai vienašališkai nutraukė sutartį. Pagal sutartį „Via Lietuva“ buvo įsipareigojusi iki 2024 metų pabaigos pastatyti Tarandės tunelį, o įmonės – bendrai finansuoti 20 proc. darbų, bet ne daugiau kaip 0,822 mln. eurų.
Lietuvos apeliacinis teismas birželio pabaigoje atmetė „Via Lietuvos“ ieškinį ir pastarajai nepavyko prisiteisti 0,82 mln. eurų iš dalies projektą finansuoti įsipareigojusių „Darnu Group“ įmonių.
„Dėl užsitęsusio projekto įgyvendinimo pradžios, privatus investuotojas pasitraukė iš projekto, todėl nebeliko ir galimybės surinktą lietaus vandenį nukreipti į privačiomis lėšomis įrengtą siurblinę ir į privatų lietaus nuotekų surinkimo tinklą. Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas projektuoti naują, savarankišką lietaus nuotekų sistemą“, – komentare BNS teigė „Via Lietuva“.
Pasak bendrovės, šiuo metu vyksta šių tinklų projektavimo darbai. Tuo metu pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo terminas taip pat priklauso nuo lietaus nuotekų tinklo suprojektavimo.
„Rugpjūtį planuojama užbaigti tako atkarpą nuo automobilių salono „Mototoja“ iki degalinės, o likusios atkarpos įrengimo darbai bus tęsiami galutinai išsprendus paviršinio vandens nuvedimo klausimą“, – teigė „Via Lietuva“.
Anot bendrovės, lietaus nuvedimo problema šioje miesto dalyje yra „kompleksinė“, o tai parodė ir praėjusio savaitgalio liūtis, kada buvo užlietas naujasis tunelis, kelio atkarpa po viaduku Avižieniuose.
Kaip skelbė BNS, didelės spūstys ties posūkiu į Tarandę kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkkelis.
Tikimasi, kad įrengus tunelį spūsčių neliks arba jos gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.
(be temos)