„Labas, rugsėji“: visas Vilnius – kone viena didelė spūstis

Kaip pranešama Vilniaus eismo programėlėje JUDU, Vilniuje rugsėjo 2-os rytas prasidėjo sudėtingai.
Vykdomi 54 kelio darbai, eismas ribojamas 13-oje vietų. Programėlė taip pat pažymėjusi dvi avarijas.
Programėlė JUDU
Pagal programėlės žemėlapį, didelės spūstys yra:
Šeškinėse, tarp Viršuliškių ir Ukmergės gatvių;
Fabijoniškėse, Ateities, M. Lietuvio gatvėse;
Naujamiestyje, Iešmininkų gatvėje;
Pilaitėje, Tolminkiemio gatvėje;
Senamiestyje, Liepkalnio gatvėje.
Šiose vietose eismą sunkina avarijos: Žirnių g. ties Žirnių st. 2-oje juostoje (link oro uosto); Kareivių g. ties Žirmūnų g.; Geležinio Vilko g. ties A. Goštauto g.; Gariūnų g. ties Paneriškių g.; Antakalnio g. 86; Olimpiečių g. 1.
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