Dėl pratybų laikinai keičiasi dalies Vilniaus viešojo transporto maršrutai

Trečiadienį „Vyčio skliautas 2026“ pratybos vyksta Mindaugo ir Kauno gatvėse ties Mykolo Marcinkevičiaus ligonine.
Anot „Judu“, pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiuose 2G, 1, 3, 4, 13, 41, 42, 54 ir 78 autobusų bei 15 ir 16 troleibusų maršrutuose.
Keleivių prašoma planuojant keliones atsižvelgti į galimus vėlavimus ir laikinus viešojo transporto trasų pakeitimus.
Informacija apie eismo situaciją ir viešojo transporto pokyčius – nuolat atnaujinama, ją galima rasti „Judu“ „Facebook“ paskyroje ir programėlėje, taip pat judu.lt ir stops.lt interneto svetainėse.
„Vyčio skliautas 2026“ prasidėjo praėjusį penktadienį ir yra didžiausios kasmetinės tokios pratybos Lietuvoje, jos tęsis iki spalio 3 dienos.
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