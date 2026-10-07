Benkunskas: tai bus pirmoji tokia gatvė Vilniuje

Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę.
„Tai būtų pirmoji gatvė Vilniuje su viešojo transporto atskira zona per eismo juostų vidurį. Tokių gatvių pavyzdžių daug turime Europos miestuose. Šita gatvė leistų turėti izoliuotą judėjimą viešojo transporto priemonių gatvės viduryje su perspektyva, kad jei ateityje reikės įvesti mieste naują transporto rūšį, kas tai bebūtų, pavyzdžiui, bėginė, turėtume dedikuotą teritoriją“, – žurnalistams trečiadienį būsimos gatvės projekto pristatyme sakė V. Benkunskas.
„Kitų metų antrąjį ketvirtį turėsime (Šiaurinės gatvės projekto – BNS) viešinimą, pristatymą visuomenei, maždaug už metų – statybos leidžiamą dokumentą. Statybos pradžia galėtų prasidėti 2028 metų ketvirtąjį ketvirtį“, kalbėjo meras.
Anot V. Benkunsko, dabar savivaldybės bendrovė „Susisiekimo paslaugos“ atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur ji kursuotų bei kiek kainuotų ją įrengti: „Nesinori šiandien skambiai aiškinti, kad turėsime vieną ar kitą transporto rūšį, kol nėra atliktos gilios analizės.“
Pasak mero, gavus statybos leidimą bus skelbiamas rangovo konkursas, nuo jo priklausys ir tiksli statybų pradžios data.
„Priklausomai nuo to, kaip tas konkursas seksis, 2028 metų kažkurį mėnesį ir startuotume. Aišku, žiemą nestartuosime, bet jei viskas sėkmingai, galime startuoti vasaros laikotarpiu. Daug yra biurokratinių dalykų, nuo kurių priklauso terminai“, – kalbėjo jis.
Keturios eismo juostos, pėsčiųjų ir dviračių takai
Vilniaus valdžia trečiadienį pranešė, kad netrukus bus pradėtas gatvės projektavimas, kurį ketinama baigti kitų metų antrąjį ketvirtį. Kaip BNS sakė savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, projektuotojo konkursą ketinama skelbti artimiausiu metu.
Savivaldybė planuoja, kad 2,97 km ilgio Šiaurinė gatvė turės keturias eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus, bus apsodinta maždaug 700 medžių.
V. Benkunsko teigimu, ji bus patogi visiems eismo dalyviams, sumažins eismo srautus aplinkinėse mikrorajonų gatvėse.
„Labai daug nusiimtų tranzitinio eismo per gyvenamųjų kvartalų gatvytes, kur kiekvieną rytą matome užsikišimus, bandymus apvažiuoti transporto srautus. Eismo modeliavimai atlikti, gatvės nauda akivaizdi“, – kalbėjo miesto meras.
Jis pabrėžė, kad gatvė nebūtų „izoliuota magistralė“ – teritorija bus urbanizuota: „Svarbu, kad visos jungtys tarp skirtingų teritorijų būtų gyvos, kad verslai kurtųsi, vyktų judėjimas ne tik automobiliais.“
Vilniaus miesto vyriausiosios architektės Lauros Kairienės teigimu, Šiaurinėje gatvėje turėtų aktyviai kurtis paslaugų teikėjai.
„Labai siekiame, kad čia nesitelktų vien gyvenamoji paskirtis, nes būtent šitie keturi kvartalai (Pašilaičiai, Justiniškės, Šeškinė ir Fabijoniškės – BNS) yra gausūs gyventojų, o paslaugų jiems labai trūksta, – žurnalistams sakė L. Kairienė. – Kviesime plėtotojus pasiūlyti komercines paskirtis, būsimas darbo vietas, kad tai būtų multifunkciniai rajonai.“
Anot jos, norima, jog pastatai atsirastų prie pat gatvės: „Kad gatvė turėtų miesto, o ne užmiesčio erdvę.“
V. Benkunsko teigimu, Šiaurine apvažiuojamąja magistrale vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečiu, projektuojant Šeškinės mikrorajoną.
„Gera žinia, kad lokacija, gatvės tiesimui skirta žemė išsaugota, per ją eina aukštos įtampos laidai. Galimybės įgyvendinti projektą tikrai yra“, – teigė meras.
Sostinės valdžios teigimu, Šiaurinė gatvė pagerins susiekimą tarp Justiniškių ir Pašilaičių bei Šeškinės ir Fabijoniškių, mažins čia gyvenančių vilniečių poreikį vykti į kitas miesto dalis.
Savivaldybės užsakymu šiemet rugsėjį atliktos bendrovės „Norstat“ apklausos duomenimis, 69 proc. vilniečių gatvę įvertino teigiamai (nuo 7 iki 10 balų), 55 proc. tikisi mažiau kamščių, 46 proc. – daugiau želdinių, tačiau 40 proc. nerimauja, kad išaugs transporto srautai.
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