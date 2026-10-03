Vyriausybė nepritarė seimūno pasiūlymui
Vyriausybė nepritarė siūlymui įpareigoti „Regitrą“ likus penkioms darbo dienoms iki techninės apžiūros (TA) galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu.
Pasak projekto autoriaus Seimo nario Viktoro Fiodorovo, išankstiniai priminimai padėtų sumažinti atvejų, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti TA ir dėl to sustabdomas transporto priemonės leidimas dalyvauti viešajame eisme.
Anot jo, taip būtų siekiama išvengti ne tik baudų už vairavimą pasibaigus TA galiojimui, bet ir galimų didelių finansinių nuostolių, jei tokia transporto priemonė patektų į eismo įvykį.
Tačiau Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teigimu, tokia paslauga jau teikiama – TA įmonės ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija priminimus apie artėjančią TA galiojimo pabaigą leidžia užsisakyti nemokamai internetu arba atlikus TA.
Be to, ministerija atkreipia dėmesį, kad „Regitra“ nevykdo TA, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko duomenų, todėl siūloma pareiga nesusijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis.
Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad „Regitra“, registruodama transporto priemones, nerenka jų valdytojų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šiuos duomenis arba sujungti kelias informacines sistemas.
VRM skaičiavimu, tam reikėtų iki 20 tūkst. eurų „Regitros“ informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkst. eurų Centralizuotosios TA duomenų bazės ir jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkst. eurų.
Be kita ko, pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius.
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