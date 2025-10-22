 Vyriausybė denonsavo sutartį su Rusija dėl abiejų valstybių piliečių kelionių – kas keisis?

2025-10-22 14:17
Martyna Pikelytė (ELTA)

Vyriausybė trečiadienį denonsavo supaprastintą kelionių tvarką Rusijos ir Lietuvos piliečiams numatančią sutartį su Maskva. 

Vyriausybė denonsavo sutartį su Rusija dėl abiejų valstybių piliečių kelionių – kas keisis? / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Toks susitarimas Maskvoje buvo pasirašytas dar 2002 m. pradžioje. Juo numatyta Rusijos ir Lietuvos piliečių vykimo į šias šalis tvarka, reikalaujami dokumentai.

Tiesa, Vyriausybės teigimu, ši sutartis tapo neaktuali dar 2007 m. įsigaliojus Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos susitarimui dėl vizų išdavimo supaprastinimo bei Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare.

Vis tik, dokumentą nuspręsta denonsuoti atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir Rusijos agresiją Ukrainoje.

„Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją – besitęsiančią beprecedentę Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir šiurkščiai pažeidžiamą tarptautinę teisę, taip pat į tai, kad praktikoje susitarimas nėra taikomas ir nėra aktualus, yra tikslinga susitarimą denonsuoti“, – dėsto Ministrų kabinetas.

Apie vienašališkai nutraukiamą sutarimą Lietuva turės diplomatiniais kanalais informuoti Rusiją. Tuomet sutartis nustos galioti praėjus 30 dienų nuo šios notos įteikimo.

Nuo 2022 m. rugsėjo, nagrinėjant Rusijos piliečių prašymus išduoti Šengeno vizą, taikomos bendros Europos Parlamento ir tarybos taisyklės.

ELTA primena, kad 2022 m. vasarį Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Šiame straipsnyje:
denonsuoti sutartį
sutartis su Rusija
Maskva
kelionės
piliečiai

Zinovas
Uzdaryti visus vartus,orkams zudikams..ta bahterija negali daugintis..
0
0
