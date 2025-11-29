Visureigis skatina pasitikėti jėgomis

Dubajuje – jokių gedimų
Lietuvio vairuojamas „Defender Dakar D7X-R“ startuos ne vien 2026-ųjų Dakaro ralyje, bet ir pasaulio ralio-reidų čempionate.
R. Baciuškos šturmanas bus ispanas Oriolis Vidalis.
48-asis Dakaro ralis vyks sausio 3–17 d. Saudo Arabijoje. Be to, R. Baciuška ir O. Vidalis planuoja dalyvauti pasaulio ralio-reidų čempionato etapuose Portugalijoje (kovo 17–22 d.), Argentinoje (gegužės 24–29 d.), Maroke (rugsėjo 28–spalio 3 d.), Jungtiniuose Arabų Emyratuose (lapkričio 22–27 d.).
Praeitą savaitę ekipažas išmėgino jėgas „Dubai International Baja“ lenktynėse, kurias sudarė du greičio ruožai po 195 km su itin smėlingomis, daug mažų ir didelių kopų ir staigių nusileidimų turinčiomis atkarpomis.
„Ten, kur labai svarbus momentinis įsibėgėjimas, „Stock“ kategorijos visureigis natūraliai neprilygsta T1+ klasės bolidams, bet kai tik trasa atsiveria į greitus ir lygius ruožus, „Defender Dakar D7X-R“ išvysto iki 170 km/h greitį ir tikrai gali būti lygiavertis konkurentas“, – kalbėjo Rokas.
Bendroje įskaitoje tarp 32 ekipažų R. Baciuška ir O. Vidalis užėmė tryliktą vietą (6 val. 57 min. 11,1 sek.).
Pergalę šventė argentinietis Cruzas Juanas Yacopinis ir ispanas Danielis Oliveras („Toyota Hilux IMT Evo“, 6 val. 04 min. 32,5 sek.). Vienuoliktoje pozicijoje – Mohammedas Al-Marris (Kataras) ir Aisvydas Paliukėnas (6 val. 53 min. 13,2 sek.). Aštuoni ekipažai, tarp jų Nasseras Al-Ajmi (Kuveitas) su Arūnu Gelažninku, lenktynių nebaigė.
„Sakyčiau, kad testas pavyko puikiai, nepatyrėme nė menkiausio gedimo. Automobilis turi milžinišką potencialą. Tai suteikia dar daugiau pasitikėjimo“, – reziumavo R. Baciuška.
Ekstremali misija
„Defender Dakar D7X-R“ išlaikė gamyklinio „Defender OCTA“ siluetą ir 110 bazę, tačiau visureigyje slepiasi ištisas paketas modifikacijų, sukurtų ekstremalioms dykumos sąlygoms.
Pagal Tarptautinės automobilių sporto federacijos (FIA) „Stock“ klasės reglamentą išsaugota originali D7x aliuminio konstrukcija, transmisijos ir pavarų sistemos išdėstymas ir 4,4 l darbo tūrio V8 „twin-turbo“ variklis, kuris Dakare naudos tvarų kurą.
Šio automobilio misija – ne maksimalus greitis, bet patikimumas, pravažumas ir stabilumas ilgiausiuose ir sudėtingiausiuose bekelės ruožuose.
Kad būtų tinkamai pasiruošta net 800 km lenktynių etapams, įrengtas 550 l degalų bakas, nauja aušinimo sistema su didesniu radiatoriumi ir papildomais ventiliatoriais, smėliui atspari oro įsiurbimo sistema ir specialiai pertvarkyta pakaba. Ji sukurta kartu su „Bilstein“ – oficialiu komandos amortizatorių partneriu, ir išlaiko OCTA kinematiką, tačiau pasižymi didesniu stabilumu ir smūgio sugėrimu važiuojant lenktynių režimu.
„Defender Dakar D7X-R“ komplektuojamas su 35 colių padangomis, platesne vėže ir padidinta prošvaisa. Kėbulas modifikuotas taip, kad būtų pagerinti įvažiavimo ir nuvažiavimo kampai kopose ir akmenuotuose ruožuose.
Kabinoje sumontuota FIA saugos arka, sportiniai šešių taškų diržai, profesionali navigacijos sistema bei individualiai pagal Roką ir jo šturmaną pagamintos lenktyninės sėdynės.
Stipri komanda
„Dakaro ralis – ne greičio konkursas viename ruože. Tai – maratonas, jį laimi tie, kurie išlaiko tempą, išsaugo techniką, laikosi disciplinos. Mūsų tikslas – parodyti, ką gali „Defender“, ir šioje kelionėje turime labai stiprią komandą“, – pabrėžė „Defender Rally Team“ vadovas Ianas Jamesas, buvęs „McLaren Electric Racing“ strategas.
Šiai ekipai kartu su triskart pasaulio ralio-reidų čempionu R. Baciuška ir O. Vidaliu taip pat atstovaus legendinis Stephane’as Peterhanselis (14 kartų Dakaro ralio čempionas) su šturmanu Mika Metge ir daugkartinė JAV motokroso čempionė, bagių varžybų dalyvė Sara Price su šturmanu Seanu Berrimanu.
„Dubai International Baja“ varžybas S. Peterhanselis ir M. Metge užbaigė užėmę dvyliktą vietą (6 val. 54 min. 05.9 sek.).
