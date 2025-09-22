„Demus Asset Management“ ir lenktynininką Roką Baciušką suvedė vertybės ir aukšti standartai

„Sėkmingai dirbame nekilnojamojo turto fondų valdymo srityje siekiame šia sėkme dalytis su visuomene, investuodami į skirtingas bendradarbiavimo sferas. Remiame jaunus ir perspektyvius Lietuvos menininkus, prisidedame prie iniciatyvų Ukrainai, o dabar rankomis sukirtome su sparčiai tobulėjančiu sportininku, garsinančiu mūsų šalies vardą visame pasaulyje“, – sakė „Demus Asset Management“ vadovas Mindaugas Liaudanskas.
Jis akcentuoja, kad šį žingsnį paskatino vertybinis pagrindas ir požiūrio bendrumas: abiem partneriams svarbus greitis, profesionalumas, aukščiausi standartai kasdienėje veikloje ir rezultato siekimas.
„Tam tikra prasme dirbame panašiu ritmu – nuolatiniais sprintais ilgalaikiame maratone. Todėl ir Roko, ir „Demus“ komandose kritiškai svarbūs yra bendradarbiavimas, ištobulinti procesai. Įdomių dalykų galime nuveikti ne tik lenktynių trasose, bet ir kitose iniciatyvose, renginiuose, komunikacijoje, užmezgant naujus ryšius“, – kalbėjo M. Liaudanskas.
Jam antrina ir lenktynininkas Rokas Baciuška, sakydamas, kad jam artimas pasirodė „Demus Asset Management“ siekis išsiskirti, kurti žmogišką ryšį, ne tik galvoti apie investicijų grąžą. Automobilių sportas – brangiausias sportas pasaulyje, jame neužtenka vien talento ar noro. Tam, kad galėtų treniruotis, varžytis aukščiausiame lygyje, R. Baciuškai reikalingos didelės investicijos, todėl kiekvienas naujas partneris jam – labai svarbus.
„Kai susipažinau su „Demus“ komanda, iškart pamačiau sutampančius požiūrius. Jūs ne tik per investicinius fondus, kartu su „Citus“ kuriate išskirtinius NT projektus, bet ir santykius: su investuotojais, bendruomene, klientais. Mano darbas – lenktynės, greitis ir rezultatai. Iš pirmo žvilgsnio tai – skirtingi pasauliai, bet mus jungia bendras požiūris: viską daryti su aistra, atsakomybe ir noru išsiskirti. Tikiu, kad kartu galime sukurti tikrai daug“, – neabejojo sportininkas.
Tačiau bendradarbiavimas jau dabar apima platesnę sferą nei vien parama R. Baciuškos komandai. Lenktynininko šeimos verslas pasitiki „Demus Asset Management“ valdomų fondų strategijomis ir sėkmingai prisideda prie naujų NT projektų įgyvendinimo, taip diversifikuodami investicijas bei didindami šeimos įmonės „GBY Group“, kuri yra pagrindinis komandos rėmėjas, kapitalą.
„Kartais partnerystės gimsta labai greitai, kartais reikia kantrybės ir išlaukti tinkamo momento. Su „Demus“ istorija būtent tokia: bendravome ne vienerius metus, o šiandien mūsų keliai susijungė į visapusišką bendradarbiavimą. Tai jungtis, kuri leis mums kartu siekti dar didesnių pergalių“, – džiaugėsi R. Baciuška.
