Ralis – klastingas, stebuklai nesikartoja

Šiemet sausio mėnesį įvykusio 47-ojo Dakaro ralio „Classic“ automobilių kategorijos lenktynes K. Raišys su šturmanu Ignu Daunoravičiumi užbaigė užėmę trečią vietą.
Lietuviai važiavo 1978 m. gamybos „Land Rover 109 Station Wagon“ visureigiu.
2026 m. Dakaro ralis vyks sausio 3–17 d. Saudo Arabijoje. Dalyviams teks įveikti 8 tūkst. km, iš kurių 5 tūkst. km sudarys greičio ruožai.
„Važiuosiu su prancūzu Christophe’u Marquesu, kuris įprastai klasikinių automobilių raliuose šturmanauja Dakaro ir Monte Karlo lenktynių nugalėtojui Bruno Saby. Su Christophe’u susipažinau per „Monte Carlo Historique“ varžybas, jis – tikslaus važiavimo lenktynių specialistas, tik smėlio kopų nebuvo ragavęs. Neabejoju – patiks. Juolab supranta, kad lengva nebus, ir labai entuziastingai žiūri į šią avantiūrą. Būsiu prie to paties charizmatiškojo „Land Rover 109“ vairo. Atsinaujino kai kurie komponentai, labiausiai – spalvų gama. Žinome, kad techniškai toli gražu nesame pajėgiausi ir stebuklai nesikartoja. Stengsimės, bet reikia suvokti, kad neturime pačios geriausios starto pozicijos, o konkurentų, kurie yra nusiteikę būti pirmi, yra gal 50 ir visi jie gali tą padaryti. Jau turiu patirties, koks klastingas gali būti šis ralis, tad nenoriu nieko prognozuoti“, – kalbėjo K. Raišys.
„Ovoko Racing“ ekipažo visureigis bus vyriausias tarp visų „Dakar Classic“ dalyvių.
„Ko tikiuosi? Tai sunkiausias klausimas. Planuoju gerai pasilinksminti, o linksmiausia man būna tuomet, kai išeinu iš komforto zonos ir galiu kovoti dėl aukštų rezultatų“, – teigė K. Raišys.
