Viešasis transportas Lietuvoje: per metus – 1,3 mlrd. km

Mažiau klausimų merui
Su šalies savivaldybių viešojo transporto statistika galima susipažinti interaktyviajame žemėlapyje. Jame – autobusų ir troleibusų parko būklė, pervežamų keleivių srautai, kita informacija.
„Nuo šiol gyventojams nebereikės klausinėti mero, kada mieste pirkti autobusai ar troleibusai, kiek regione stotelių. Stebint duomenis galima suprasti, ar patogiau keliauti automobiliu, ar viešuoju transportu, patikrinti, ar kaimynų savivaldybėje iš tikrųjų situacija geresnė. Ši platforma bus atnaujinama kasmet, kad tiek institucijos, tiek gyventojai galėtų įvertinti vykstančius pokyčius“, – sakė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Koncentruotus duomenis apie savo viešojo transporto parkus pateikė 50 šalies savivaldybių.
Kiek šalyje stotelių?
Per metus Lietuvos viešasis transportas nuvažiuoja beveik 1,3 mlrd. km, o piliečiai juo naudojasi daugiau nei 274 mln. kartų.
Kasmet per daugiau nei 12,5 tūkst. stotelių kursuoja per 1,3 tūkst. autobusų maršrutų.
Vidutinis viešojo transporto parkų amžius – vienuolika metų. Kai kuriose savivaldybėse – Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pasvalio, Rokiškio ir Šilalės rajonuose – rieda patys seniausi autobusai, kurių vidutinis amžius viršija 20 metų.
Šilalės rajone keleivius veža seniausias Lietuvoje autobusas – „PAZ 3205“, registruotas dar 1997-aisiais. Vilniaus miesto savivaldybėje šiemet pavasarį pradėjo kursuoti naujausias modelis – 2025-ųjų „Škoda“ elektrinis autobusas.
Populiariausi gamintojai – „Mercedes-Benz“ (636 vnt.), MAN (456 vnt.), „Solaris“ (429 vnt.).
Rida ir pervežtų keleivių skaičiumi pirmauja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės, kuriose per metus keleiviai viešuoju transportu naudojasi beveik 248 mln. kartų.
Vidutinis savivaldybių viešojo transporto parkų amžius – vienuolika metų.
Tačiau šių savivaldybių viešasis transportas taip pat išskiria ir daugiausia CO2 emisijų – iš viso daugiau kaip 62 mln. kg. Visgi parkai yra efektyviai elektrifikuojami siekiant sumažinti ekologinį pėdsaką – šiuo metu trijuose didmiesčiuose keleivius veža 536 elektra varomi autobusai.
Karaliauja dyzeliniai
Apie 65 proc. Lietuvos savivaldybių viešojo transporto vis dar sudaro dyzeliniai autobusai (Alytaus, Anykščių, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Neringos, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šilutės, Vilkaviškio, Zarasų rajonų savivaldybėse – 100 proc.), tačiau duomenys rodo, kad autoparkas nuosekliai atnaujinamas ir elektrifikuojamas.
Per pastaruosius metus išaugo elektrinių autobusų skaičius, kuris šiuo metu sudaro jau 20 proc., o žaliausiomis savivaldybėmis tampa ne tik didmiesčiai, bet ir regionai.
Druskininkai – žaliausia savivaldybė šalyje: čia nuo 2023 m. viešasis transportas visiškai varomas elektra. Kauno mieste elektrinių transporto priemonių dalis – 32,4 proc., Klaipėdoje – 14 proc.
Jonavoje ne tik sparčiai elektrifikuojamas parkas, bet ir veikia išmaniosios stotelės.
„Vienas mūsų strateginių siekių – nuoseklus darnaus judumo priemonių diegimas. Šio tikslo link žengiame įgyvendindami kompleksines priemones – gerindami autobusų elektrifikaciją, infrastruktūrą, įrengdami dviračių takus“, – sakė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.
Savivaldybių apžvalgoje matyti, kiek viešojo transporto priemonių yra pritaikyta žmonėms su negalia. Pavyzdžiui, Kauno mieste – 442, Kauno rajone – 67, Klaipėdos mieste – 221.
Naujausi komentarai