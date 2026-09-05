Vairuotojams ruošiamas naujas smūgis

Į degalinę užsukę vairuotojai vėl moka daugiau. Šiomis dienomis vidutiniškai litras dyzelino kainuoja 2 eurus 11 centų.
„Na, kas čia vyksta? Kažkam labai patinka, kažkam...“, – sakė vairuotojas.
Įprastai penktadienį prieš savaitgalį degalai pinga, o ne brangsta. Tačiau šįkart per parą dyzelinas pabrango dviem centais.
„Per dieną, kai nuvažiuoji 200–300 kilometrų, tai labai brangi kelionė“, – kalbėjo vyras.
„Nežiūriu kainų, piluosi ir viskas. Tai jūs labai gerai gyvenate? Na, nelabai gerai, bet truputėlį gyvename“, – juokavo vairuotojas.
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„Tai čia išvis nebeaišku, ar dėl to karo... Jau nebeaišku, dėl ko brangsta“, – svarstė vyras.
Į degalinę užsukę vairuotojai vėl moka daugiau. Šiomis dienomis vidutiniškai litras dyzelino kainuoja 2 eurus 11 centų.
„Na, kas čia vyksta? Kažkam labai patinka, kažkam...“, – sakė vairuotojas.
Įprastai penktadienį prieš savaitgalį degalai pinga, o ne brangsta. Tačiau šįkart per parą dyzelinas pabrango dviem centais.
„Per dieną, kai nuvažiuoji 200–300 kilometrų, tai labai brangi kelionė“, – kalbėjo vyras.
„Nežiūriu kainų, piluosi ir viskas. Tai jūs labai gerai gyvenate? Na, nelabai gerai, bet truputėlį gyvename“, – juokavo vairuotojas.
„Tai čia išvis nebeaišku, ar dėl to karo... Jau nebeaišku, dėl ko brangsta“, – svarstė vyras.
Dyzelino kainą spaudžia ne tik nafta. Nors ji nepigi, jos kaina jau nesiekia daugiau kaip 100 dolerių už barelį. Tačiau Europai trūksta ne pačios naftos, o jau pagaminto dyzelino.
„Europoje nepakankami pajėgumai, tad mes esame priklausomi nuo importuojamo dyzelino“, – aiškino Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
Degalinių atstovas sako, kad bėda yra ne degalai, o jų mokesčiai.
„Tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje – 20 centų pigiau. Problema ne tik šitame. Problema ta, kad Lietuva degalus apmokestino labiausiai“, – pabrėžė K. Stasiukynas.
O nuo kitų metų bus dar brangiau. Dalį kainos šuolio užprogramavo pati valdžia – kitąmet dyzelinui taikoma CO₂ dedamoji šoktels daugiau nei dvigubai.
„Tai reiškia, kad dyzelinas brangs dar 10 centų vien dėl mokestinės politikos, kokia įtvirtinta šiai dienai“, – sakė Inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė Kristina Čeredničenkaitė.
Papildomai branginti degalus reiškia dar didesnį spaudimą kainoms. Jau dabar, švelniai tariant, Lietuva kainų augimu gali „pasigirti“.
Šių metų pradžioje dar buvo užregistruota per milijoną dyzelinių lengvųjų automobilių.
„„Eurostat“ duomenimis, rugpjūčio mėnesio infliacija – didžiausia ES, beveik 6 procentai. Estijoje – virš 1 procento“, – pažymėjo K. Stasiukynas.
Be to, krenta vartojimas, tad gali būti, kad valstybė surinks mažiau mokesčių iš tų pačių degalų, kuriuos brangina.
„Jau per pusę metų nepardavėme 133 litrų dyzelino. Tendencija aiškiai rodo – prarandame konkurencingumą“, – teigė K. Čeredničenkaitė.
Tad ekspertai ragina valdžią peržiūrėti degalų apmokestinimo politiką. Nors anksčiau finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad piginti degalus ryžtųsi tik išskirtiniu atveju.
„Šita reforma buvo fiasko. Tai dabar klausimas – atsisakyti mokestinių pajamų, daryti žingsnį atgal ir tikėtis, kad čia pilsis, – kitas klausimas“, – komentavo E. Stonkutė.
O kol valdžia nepripažįsta savo klaidos, lietuviams pasiūlymas tik vienas – bėgti nuo dyzelino.
„Tai nėra lengvi sprendimai, bet taip – judėti link atsinaujinančios energetikos“, – kalbėjo E. Stonkutė.
Vairuotojų nuomonės – įvairios.
„Lietuvoje dar labai daug dyzelinių automobilių“, – sakė vyras.
„Na, gal ir laikas, nežinau. Kol kas važinėjame su dyzeliu“, – svarstė vairuotojas.
„Vidutinis automobilių amžius – 10–15 metų. Kaime žmogus gyvena su „Passat“, jam reikia nuvažiuoti ir ūkį apžiūrėti. Jam tie šūkiai ir lozungai nieko neduos, jam reikia šiandien gyventi“, – pabrėžė K. Stasiukynas.
Šių metų pradžioje dar buvo užregistruota per milijoną dyzelinių lengvųjų automobilių.
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