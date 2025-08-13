Svarbu: keliuose įsigalioja nauja tvarka

Tai daroma įsigaliojus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimams, kuriais siekiama didinti eismo saugumą, sumažinti neaiškumą vairuotojams ir padėti jiems laikytis greičio apribojimų, pranešė bendrovė.
Prieš kiekvieną greičio matuoklį – tiek momentinį, tiek vidutinio greičio – įrengiami kelio ženklai, informuojantys apie greičio kontrolę, bei ženklai, nurodantys leistiną greitį.
„Papildomi ženklai prie greičio matuoklių neleis „pinigautis“ iš vairuotojų, nes dar kartą primins, koks greitis leistinas konkrečiuose keliuose“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Iš viso bus pastatyta daugiau kaip 150 kelio ženklų su nurodytu leistinu greičiu prie momentinių greičio matuoklių ir daugiau kaip 250 – prie vidutinio greičio matuoklių.
Be to, jei vidutinio greičio matavimo ruože bus įrengtas papildomas kelio ženklas, pavyzdžiui, miesteliuose, apsisukimų vietose ar kitur, nurodantis kitokį leistiną greitį, vairuotojai privalės vadovautis juo. Tai reiškia, kad greičio ribojimas vidutinio greičio matavimo atkarpoje gali keistis – tokiu atveju leistinas greitis skaičiuojamas pagal ženklą nuo jo pastatymo vietos.
„Įgyvendindami naująją tvarką, įrengiame papildomus kelio ženklus, kurie nurodo leistiną greitį būtent toje vietoje, kur jie yra įrengti. Tokia tvarka vairuotojams leis aiškiau suprasti, koks leistinas greitis galioja ties greičio matavimo įrenginiais“, – teigė „Via Lietuvos“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis yra pasirašęs Stacionariųjų greičio matuoklių įrengimo ir eksploatavimo keliuose tvarką, kuri numato, kad momentinio ir vidutinio greičio matavimo sistemos veiks avaringuose ruožuose.
Kelių ruožuose per gyvenvietes momentinių greičio matuoklių įrengimo vieta bus nustatoma individuliai, atsižvelgiant į eismo saugumo sričiai svarbius objektus – šalia švietimo įstaigų, prekybos centrų, maldos namų, žaidimų aikštelių.
Vidutinio greičio matuokliai bus diegiami kelių ruožuose, kuriuose per pastaruosius ketverius metus fiksuoti bent keturi įskaitiniai eismo įvykiai, iš jų mažiausiai du – dėl greičio viršijimo ar nepasirinkto saugaus greičio.
„Via Lietuva“ žada atlikti detalią duomenų analizę ir kitais metais pateiks siūlymus dėl pokyčių greičio kontrolės sistemų išdėstyme.
Įvertinus eismo įvykių statistiką, „Via Lietuva“ organizuos pirkimus ruožų pertvarkymo darbams, o šie bus vykdomi 2026 metais.
Šiuo metu Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose yra įrengti 78 momentiniai greičio matuokliai ir 135 vidutinio greičio matavimo sistemos.
