Sukčiai randa naujų būdų apgauti pirkėjus: ką privalote tikrinti prieš pirkdami automobilį?

Naudotas automobilis Lietuvoje registruojamas maždaug kas keturias minutes. Dėl to „Regitros“ skyriuose darbo netrūksta – perkami ir dvejų, ir dvidešimties metų automobiliai. Tačiau pirkėjai neslepia, kad kai kurie pardavėjai bando juos apgauti.
„Telefonu pasako, kad automobilis tvarkingas, o kai atvažiuojame, matome, kad jis tikrai blogos būklės. Matyt, toks pardavėjas nori užsidirbti iš paprastų žmonių“, – pasakojo gatvėje pakalbintas vyras.
Tačiau yra tų, kurie automobilį pirko Lietuvoje ir liko patenkinti.
„Tokių defektų nebuvo, gal tik stabdžių kaladėles pakeičiau“, – teigė pašnekovas.
Vis dėlto Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastebi, kad šiemet ženkliai padaugėjo į ją besikreipiančių žmonių. Jie esą, nusipirkę naudotą automobilį, pasijuto apgauti.
„Per šiuos metus mes turime beveik 180 prašymų dėl naudotų automobilių. Galimai skaičius neatrodo įspūdingas, bet nuo praėjusių metų jis padaugėjo net 50 proc.“, – dalijosi Vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė.
Didžiausia problema – kai pirkėjas nesigilina į priėmimo–perdavimo aktą.
„Jei pasirašėte ir sudėjote varneles, deja, tikėtina, kad pardavėjas pademonstravo, kur tie trūkumai, o atėjus pas mus teigiate, kad nematėte. Reikia atidumo, tad žiūrėkite, kur pasirašote ir sudedate varneles“, – ragino G. Aleksaitė.
Tačiau sukčių apgautiems automobilių pirkėjams padedantys verslininkai su tuo nesutinka. Anot jų, sutartyje sudėtos varnelės dar nereiškia, kad pirkėjas liks ant ledo.
„Nurodė problemą, kad yra, tarkime, vairavimo problema. Tačiau reikia konkrečiai nurodyti, kas neveikia. Deja, kai kurie pardavėjai sako, kad informavo, nors tai padarė nesąžiningai“, – aiškino UAB „Autopretenzija“ įkūrėjas Ramūnas Mackevičius.
Ekspertai įsitikinę, kad apgautų žmonių yra kur kas daugiau, nei kreipiasi į vartotojų teises.
„Žmonių, kurie susiduria su nekokybiškais automobiliais, turėtų būti žymiai daugiau“, – tvirtino „Carvertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Dažniausiai nepasakoma, kas blogai su brangiausiai remontuojamomis dalimis, t. y. varikliu, pavarų dėže.
„Variklis būna prašildytas, pavarų dėžė – taip pat, ir atrodo, viskas gerai. Tačiau, kai palieka per naktį, ryte automobilis nesikuria. Tada automobilį veža į servisą, o ten sako, kad į variklį buvo arba medaus pripilta, arba jis buvo prašildytas“, – pasakojo R. Mackevičius.
Tačiau labiausiai čia koją kiša žmonių noras už kuo mažesnę kainą nusipirkti kuo geriau.
„Lietuviai už turimą biudžetą nori įsigyti kuo naujesnį automobilį. Problema ta, kad tada metai pasidaro svarbiau, negu automobilio kokybė, stovis, būklė“, – teigė M. Buzelis.
Tačiau specialistų patarimai paprasti. Anot jų, daug skelbimų galima atmesti jau vien į jį pažiūrėjus, t. y. kuo mažiau nuotraukų ir informacijos, tuo įtarimas turėtų būti didesnis.
Net ir patikrinus automobilio istoriją, visgi būtina nuvežti jį patikrai pas meistrus.
„Jei turite patikimą servisą – tikrinkitės ten. Tačiau jei automobilis kainavo virš 10–15 tūkst., labai rekomenduojama važiuoti į autorizuotą servisą. Taip, ten bus brangiau – galbūt ir iki 100 eurų, bet tai gali padėti sutaupyti keletą tūkstančių. Taip pat susipažinti su vertinga informacija, ko Petro garažas nepadarys“, – kalbėjo „Autoplius.lt“ atstovas Gintenis Dauparas.
Dar keli patarimai: nerodykite užsidegimo pirkti, nes tai numuš pardavėjo lankstumą derybose, o prieš pirkdami apžiūrėkite bent kelis automobilius.
