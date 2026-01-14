Stiprus snygis šalyje: savanoriai ištraukė šimtus įstrigusių automobilių

– Jūsų grupė veikia jau ne vienerius metus. Kaip gimė idėja padėti kitiems?
– Grupė veikia jau apie dešimt metų. Idėja gimė natūraliai – visureigių klubai visada vieni kitiems padėdavo, net ir naktį keldavosi traukti įstrigusių automobilių. Vienais metais, kai snygis buvo ypač sudėtingas, nusprendėme išeiti į viešumą ir padėti ne tik bendruomenės nariams, bet ir visiems žmonėms. Turėdami visureigius galime nuvažiuoti ten, kur kiti nepravažiuoja, todėl padėdavome gyventojams sodybose, greitosios medicinos pagalbos automobiliams, ugniagesiams.
– Kaip atrodė pastarosios dienos per stiprų snygį? Kiek sulaukėte pagalbos prašymų?
– Pagalbos prašymų buvo labai daug, ypač sausio 9 dieną. Prie Gariūnų kalno nuolat budėjo apie penki visureigiai, kurie traukė užstrigusias vilkikų puspriekabes. Jos buvo užtvėrusios kelią, žmonės negalėjo pravažiuoti. Per vieną parą sulaukėme apie 300 pagalbos prašymų, o grupės narių skaičius per trumpą laiką išaugo net keliais tūkstančiais.
– Ar tokia pagalba yra nemokama, ar reikia padengti išlaidas?
– Pagalba iš esmės yra savanoriška ir nemokama. Daug žmonių atvyksta padėti tiesiog todėl, kad gyvena netoli ir nori prisidėti. Tačiau jei reikia važiuoti didelį atstumą, pavyzdžiui, 50 kilometrų iki atokios sodybos, tuomet kartais tikimasi bent kuro išlaidų kompensavimo.
– Ką vairuotojai turėtų turėti automobilyje, jei gyvena ar važiuoja sudėtingomis sąlygomis?
– Žiemą automobilyje verta turėti kastuvėlį, maišelį su smėliu ar pelenais – jie labai pagerina ratų sukibimą. Taip pat būtina turėti šiltų drabužių, jei tektų ilgiau laukti pagalbos, ir pasirūpinti pakankamu degalų kiekiu bake.
– Vairuotojai dažnai klausia apie tempimo virves. Ar jas verta vežiotis?
– Gelbėtojai paprastai visada turi tinkamą įrangą, tačiau svarbu žinoti, kad plonos, degalinėse parduodamos virvės su kabliukais nėra tinkamos. Reikalingos specialios, tvirtos tempimo virvės ar elastiniai stropai, kurie leidžia ištempti automobilį be staigaus smūgio.
– Kaip saugiai tvirtinti virvę prie automobilio?
– Jei yra speciali įsukama kilpa, virvę reikia tvirtinti būtent prie jos, neskubant ir netraukiant per jėgą. Tokius darbus turi atlikti patyrę žmonės. Netinkamas tvirtinimas gali baigtis žala automobiliui ar pavojumi žmonėms.
– Ar yra papildomų priemonių, kurios gali padėti išvažiuoti pačiam?
– Yra specialūs plastikiniai trapai, kurie dedami po ratais ir pagerina sukibimą. Jie ypač naudingi tiems, kurie dažnai važinėja į sodybas ar per pažliugusias vietas. Taip pat naudojamos specialios jungtys ir sintetiniai tvirtinimo elementai, kurie yra saugesni nei metaliniai, nes nutrūkę nekelia tokio pavojaus.
– Ar tokia įranga prieinama daugeliui vairuotojų?
– Taip, pasirinkimas labai platus – nuo pigesnių iki brangesnių variantų. Kiekvienas gali rasti pagal savo poreikius ir galimybes.
