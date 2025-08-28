Spūsčių metas jau čia – kaip nešvaistyti degalų ir nervų?

Planuokite iš anksto – kelionė gali prailgti dvigubai
Vairavimo mokyklos vadovo ir saugaus eismo eksperto Artūro Pakėno teigimu, tam tikromis valandomis spūstys yra neišvengiamos, todėl reikėtų tam pasiruošti – suplanuoti keliones kitu metu ir, kai tik įmanoma, pasirinkti pėsčiomis ar viešuoju transportu įveikiamus atstumus.
„Vasarą didmiesčių gatvėse eismas būna gerokai ramesnis – įprasta kelionė dažnai trunka 20–30 proc. trumpiau. Tačiau prasidėjus mokslo metams situacija pasikeičia kardinaliai: kai kurie maršrutai rugsėjį pailgėja net dvigubai. Jei vasarą į darbą nuvažiuojate per 20 minučių, rudenį tam pačiam keliui įveikti gali prireikti 30–40 minučių. Todėl rekomenduoju iš anksto įsivertinti savo maršrutus, planuoti išvykimo laiką ir, kai įmanoma, rinktis alternatyvias keliones“, – sakė A. Pakėnas.
Laikykitės saugaus atstumo ir pastovaus greičio
Degalinių tinklo „Circle K“ degalų kategorijos vadovas Rokas Laurinavičius pastebi, net ir tada, kai spūsčių nepavyksta išvengti, vairuotojai gali važiuoti taupiau ir saugiau. Svarbu – laikytis tinkamo atstumo ir vengti nereikalingo stabdymo.
„Dažnas ir staigus stabdymas yra vienas pagrindinių veiksnių, trikdančių sklandų automobilių srautų judėjimą. Netolygūs greitėjimo ir lėtėjimo veiksmai taip pat daro neigiamą poveikį degalų sąnaudoms. Rinkdamiesi tolygesnį važiavimą vairuotojai ne tik užtikrina saugumą, taupo degalus, bet ir prisideda prie mažesnės oro taršos. Taip pat vyrauja mitas, kad važiuojant laisva pavara sunaudojama mažiau degalų nei važiuojant įjungtu bėgiu. Tačiau saugiau ir efektyviau yra lėtėti riedant su įjungta pavara – tuo galima įsitikinti stebint momentinio degalų suvartojimo rodmenis“, – teigė R. Laurinavičius.
Ekspertai pataria kelionę planuoti 10–15 minučių anksčiau arba vėliau nei piko laikas ir maršrutą derinti pasitelkiant navigacijos programėles.
Naudokite „užtrauktuko“ principą
Jei kelyje yra kelios eismo juostos, būtina naudoti jas visas – tik taip užtikrinamas sklandesnis srautas.
„Kai viena juosta baigiasi, labai svarbu laikytis vadinamojo „užtrauktuko“ principo – automobiliai turėtų persirikiuoti paeiliui, vienas po kito. Tai reikalauja vairuotojų supratingumo: verta įleisti kitą automobilį net ir tuomet, kai patys važiuojate tinkama juosta. Tas pats galioja ir įsiliejant iš greitėjimo juostos – nereikėtų beatodairiškai ginti savo pirmenybės, verčiau paisyti bendros eismo kultūros. Kuo daugiau vairuotojų laikysis šios taisyklės, tuo mažiau susidarys spūsčių ir visi keliausime greičiau“, – pabrėžė saugaus eismo ekspertas A. Pakėnas.
R. Laurinavičius atkreipia dėmesį ir į automobilio techninės būklės svarbą.
„Norint taupyti degalus ir tausoti aplinką, labai svarbu, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas. Reguliari priežiūra – tepalų, kuro ir oro filtrų keitimas – tiesiogiai prisideda prie mažesnių sąnaudų. Taip pat rekomenduočiau bent kartą per mėnesį pasitikrinti padangų slėgį. Net ir nedidelis, vos 0,5 baro, nukrypimas nuo rekomenduojamo gali padidinti degalų sąnaudas iki 4 proc. ir sutrumpinti padangos tarnavimo laiką penktadaliu“, – teigia R. Laurinavičius.
Sekite variklio apsukas
Pasak eksperto, vairuojant spūstyse labai svarbu išlaikyti žemus variklio sūkius – optimalu, kad jie būtų tarp 1000 ir 2000 aps./min.
„Pasirinkus optimalią pavarą ir išlaikant variklio sūkius ties maždaug 2000 aps./min. riba, taip pat sunaudosite mažiau degalų. Net ir važiuojant mieste, esant 50–60 km/val. greičio ribojimui, visiškai normalu naudoti aukštą pavarą. Nors taip automobilis negalės staigiai pagreitėti, tokiose sąlygose to paprastai neprireikia, o degalų sąnaudos tampa mažesnės“, – aiškino R. Laurinavičius.
Atsižvelkite į kitus eismo dalyvius
Vairuojant spūstyse svarbu rūpintis ne tik automobilio technine būkle, bet ir savo psichologine būkle. A. Pakėno teigimu, staigūs manevrai ar nuolatinis stabdymas tikslo pasiekti greičiau nepadeda, tačiau didina degalų sąnaudas, teršia aplinką ir kelia įtampą.
„Prieš sėsdami prie vairo nusiteikite, kad spūstys tam tikru metu yra neišvengiamos. Jei jaučiate, kad pradedate nervintis, giliai kelis kartus įkvėpkite ir iškvėpkite, įsijunkite ramesnę muziką. Psichologai pataria susitelkti į dabarties akimirką, užuot pergyvenus dėl vėlavimo ar būsimų darbų. Toks požiūris padeda mažinti nerimą, išlikti ramiems ir kelyje priimti saugesnius sprendimus“, – dalijosi saugaus vairavimo ekspertas.
Pasak R. Laurinavičiaus, vairavimas turi ir gali teikti malonumą, jei identifikuojame erzinančius faktorius ir imamės veiksmų, kurie padeda juos sumažinti. Todėl mėgstamos muzikos, komfortiškos temperatūros bei tinkamos sėdėjimo padėties užtikrinimas tikrai prisidės prie malonių ir saugių kelionių.
