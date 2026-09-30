Šokas dėl baudos: automobilis stovi ant vejos ar ne?

Tokia situacija socialiniuose tinkluose sukėlė nemažai diskusijų: vieni vairuotoją ragino skųsti protokolą, kiti priminė, kad taisyklės galioja visiems, o dar kiti problemą įžvelgė pačioje parkavimo vietoje.
„Ar normalu už tokį automobilio pastatymą gauti baudą? Automobilis stovi pažymėtoje stovėjimo vietoje, ant trinkelių, ant žolės neužvažiavęs. Pridedu policijos nuotraukas“, – feisbuko grupėje „Lietuvos policija“ klausė moteris.
Kokia kvaila parkavimo vieta!
Pasak jos, protokole nurodyta, kad transporto priemonė sustojo ir buvo palikta ant vejos.
Įrašas sulaukė beveik 400 komentarų. Dalis žmonių atkreipė dėmesį į tai, kad pati stovėjimo vieta yra neįprastai siaura ir trumpa. „Kokia kvaila parkavimo vieta! Pradėkim nuo to – trumpa, siaura. Ne visi automobiliai yra maži“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas vairuotojas į situaciją pažvelgė iš kitos pusės. Jo teigimu, automobilis pastatytas ne visai taip, kaip numatyta, todėl galinė jo dalis atsidūrė už trinkelių ribos.
„Pagal „Regitrą“, tavo galas turi būti su plytelėmis vienoje linijoje. Čia matosi, kad visa „šikna“ už plytelių. Visi daro klaidą parkuodami galu – važiuoja, kol galiniai ratai paliečia bortą. O turi važiuoti tik tiek, kad galas neužeitų ant borto“, – savo vertinimą pateikė internautas.
„Netelpa automobilis, vieta neatitinka standartų. Čia kas netingi dar gal ir projektuotojus apkaltins“, – ironizavo dar vienas diskusijos dalyvis.
Buvo ir siūlančių prieš skundžiant baudą atidžiau apžiūrėti pačią stovėjimo vietą. Internautai pastebėjo, kad dalį trinkelių esą yra užėmusi žolė, todėl ne visai aišku, kur šioje vietoje baigiasi stovėjimo vieta ir prasideda veja.
„Nufotkinkite stovėjimo būdą, ženklą ir tai, kad vieta pažymėta. Nuvalykite tas žoles ir nenustebčiau, kad rasite po žole dar eilę trinkelių ir bortelį“, – komentavo dar vienas asmuo.
Kitas pasidalijo savo patirtimi. Pasak jo, panašioje situacijoje pareigūnai protokolą panaikino, nes transporto priemonė buvo pastatyta ne tyčia užvažiuojant ant vejos, o pati teritorija nebuvo gerai prižiūrima.
Diskusijoje netrūko ir bandymų paaiškinti vairuotojo pasirinkimą. „Vairuotojas norėjo, kaip geriau – kad eismui netrukdytų, kad nebūtų į gatvę išlindęs. Bet faktiškai ratai ant žolės. Šiaip be skundo tokių nenagrinėja“, – tęsėsi diskusija.
Iš įrašo neaišku, kurioje vietoje užfiksuotas šis galimas pažeidimas.
Su klausimu, ar konkrečiu atveju bauda pagrįsta, kreipėmės į policiją. Gavę komentarą, juo papildysime tekstą.
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