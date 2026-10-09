Sinkevičius: nuo šiol kelionės geležinkeliais gyventojams bus ne tik pigesnės, bet ir malonesnės

Premjeras teigė, kad tam kitą savaitę į Lietuvą turėtų atkeliauti nauji elektriniai Šveicarijos gamintojo „Stadler“ traukiniai.
„Bus gal tiesiog maloniau (…) vykti naujais traukiniais. Tikiuosi, kad tas papildymas atlieps lūkesčius ir poreikius“, – žurnalistams penktadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Kiek man yra žinoma, netrukus, berods kitą savaitę, bus atvykstantys nauji lokomotyvai, nauji traukiniai „Stadler“, – sakė jis.
Siekdama švelninti išaugusių kuro kainų poveikį, Vyriausybė šią savaitę paskelbė perpus mažinanti vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas.
Nuo lapkričio 1 d. iki metų pabaigos numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti Susisiekimo ministerijos siūlomus įstatymo pakeitimus.
Kaip skelbė ELTA, bateriniai „Stadler“ traukiniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, Lietuvoje kursuos maršrutais Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Varėna (Marcinkonys)–Vilnius.
Juose įrengtos 128 sėdimos vietos, kavos ir užkandžių aparatai, o keleivių patogumui riedmenys pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negalia.
Važiuodami kontaktiniu tinklu šie traukiniai galės išvystyti iki 160 kilometrų per valandą greitį, o bateriniu režimu – iki 120 kilometrų per valandą.
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