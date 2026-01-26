Seimo teisininkai apie tramvajaus idėją: reikėtų keisti ir Kelių eismo taisykles

Tramvajus, kaip atskira transporto rūšis, jų nuomone, galėtų būti įteisintas, pavyzdžiui, Transporto veiklos pagrindų įstatyme.
Tokią išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, įvertinęs parlamentaro liberalo Simono Kairio siūlymą priskirti tramvajų keleivinėms kelių transporto priemonėms, o jo bėgius laikyti kelio dalimi.
Seimo teisininkų nuomone, tramvajus priskirtinas miesto bėginiam, tai yra geležinkelio transportui, bet ne kelių transporto priemonių kategorijai.
„Svarstytina, ar siūlomo tramvajaus priskyrimo kelių transporto priemonėms nereikėtų atsisakyti, o keisti Transporto veiklos pagrindų įstatymą, nustatant tramvajų transportą kaip atskirą transporto rūšį“, — pažymi Seimo kanceliarijos Teisės departamentas.
Kadangi šiuo metu Lietuvoje nėra tramvajaus ir nėra jokių šią sritį reguliuojančių teisės normų, teisininkų manymu, naujame įstatyme reikėtų reglamentuoti tramvajų eismui reikalingos inžinerinės infrastruktūros sukūrimą, tramvajams ir jų vairuotojams keliamus reikalavimus.
„Siekiant įrengti tramvajaus eismo sistemą, būtų reikalingas ir naujas teisinis reguliavimas, apimantis tramvajų eismui reikalingos inžinerinės infrastruktūros sukūrimo principus ir pagrindus, jos priežiūros ir valdymo aspektus, tramvajams keliamus techninius reikalavimus, reikalavimus jų vairuotojams, eismo taisyklių pakeitimus ir kitus susijusius klausimus“, — sako Teisės departamentas.
Jei tramvajus būtų miesto bėginė transporto priemonė, važiuojanti pagal kelių eismo taisykles, anot teisininkų, turėtų būti keičiamos ir Kelių eismo taisyklės.
Kadangi kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybių institucijos, Seimo teisininkai siūlo dėl S. Kairio inicijuoto projekto gauti Vyriausybės išvadą ir Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonę.
Kaip ELTA jau skelbė, didžiosioms šalies savivaldybėms ieškant sprendimų, kaip mažinti spūstis, Seimo narys S. Kairys siūlo lygiateise keleivine transporto priemone pripažinti ir tramvajų.
Tai numatančias įstatymų pataisas įregistravęs politikas sako, kad iki šiol, kaip miesto keleivinio transporto priemonė, tramvajus apskritai nėra niekaip reglamentuotas. Todėl, S. Kairio nuomone, tokia transporto priemonė turėtų atsirasti Lietuvos įstatymuose.
Beje, nors projektais siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygiateise keleivine transporto priemone, jame nėra sprendžiami techninio pobūdžio klausimai, susiję su infrastruktūros įrengimu ar valdymu, saugumu.
S. Kairys tikisi, kad priėmus Kelių transporto kodekso ir Kelių įstatymo pataisas didžiųjų miestų savivaldybės galėtų svarstyti galimybes keleivių pervežimui panaudoti tramvajų.
Nors Seime daugiau nei prieš 20 metų prasidėjo diskusijos apie tramvajų, iki šiol šios idėjos įgyvendinti nepavyko.
Naujausi komentarai