Savickas apie siūlymą skelbti degalų kainas realiu laiku: tai padėtų gyventojams sutaupyti

Pasak ministro, šiuo metu LEA skelbiamas degalų kainų žemėlapis atnaujinamas kartą per parą, nors praktika rodo, kad kainos degalinėse per dieną keičiasi daugiau nei vieną kartą.
„Norėdami užtikrinti, kad nebūtų klaidinamas vartotojas, kad 10 val. paskelbus vieną kainą, kad 10.30 val. jau atvykęs klientas nerastų jau kitos kainos“, – LRT radijui trečiadienį kalbėjo L. Savickas.
„Tas susidomėjimas, kurį mato agentūra ir mes jaučiame, iš gyventojų puikiai atspindi, kad gyventojai jaučia pakilusias kainas ir ieško sprendimų, kaip greitai ir efektyviai sutaupyti“, – pažymėjo jis.
Anot L. Savicko, todėl siūloma, kad sistema būtų aktuali ne tik dabartinėje situacijoje, nes degalų kainų duomenys būtų prieinami atviru formatu – juos galėtų naudoti kitų svetainių, programėlių kūrėjai.
„Duomenys būtų prieinami atviru kodu. Tai reiškia, kitų programėlių, tų pačių navigacinių programėlių savininkai, kūrėjai galės (duomenis – ELTA) integruoti į savo svetaines, nereikės niekur dvigubai teikti – prieiga bus atvira“, – pažymėjo ministras.
Jo teigimu, dėl įstatymo projekto Seime jau vyksta diskusijos, o galutinę jo svarstymo stadiją tikimasi pasiekti per artimiausias kelias savaites.
ELTA primena, kad L. Savickas su grupe parlamentarų šią savaitę siūlė įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti LEA realiu laiku.
Iki šiol LEA skelbiamame informaciniame degalų kainų žemėlapyje pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą atnaujinamos degalų kainos visose Lietuvoje veikiančiose degalinėse.
Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų gruodžio 1 dienos.
Naujausi komentarai