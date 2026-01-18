Rinkos pulsas: Lietuva jaučia krizę Estijoje

Pirmavo „Volkswagen“
„AutoTyrimų“ duomenimis, pernai gruodį Lietuvos naujų lengvųjų automobilių (M1 ir N1) registravimas ūgtelėjo 15,4 proc. – iki 3 250 vnt. 2024-ųjų gruodį šalyje buvo įregistruota 2 817 automobilių.
Anot ekspertų, prie augimo prisidėjo ir Estijos veiksnys, kur nauji automobiliai tapo gerokai brangesni visose Baltijos šalyse veikiantiems verslams.
Asmeninių automobilių (M1) registravimas Lietuvoje praeitą mėnesį išaugo 20 proc. – iki 2 978 vnt., lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) smuko 19 proc. – iki 272 vnt.
Gruodį mūsų šalies naujų automobilių rinkoje pirmavo „Volkswagen“ (670 vnt.), antrą vietą užėmė „Toyota“ (502 vnt.), trečiąją – „Skoda“ (501 vnt.). Tarp prestižinių markių lyderio poziciją išlaikė „Audi“ (146 vnt.).
Asmeninės paskirties modelių lyderis – „Volkswagen Tayron“ (190 vnt.). Toliau rikiavosi „Skoda Octavia“ (168 vnt.), „Volkswagen Tiguan“ (145 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių populiariausi buvo „Toyota Proace City“ (55 vnt.), „Volkswagen Crafter“ ir „Renault Master“ (po 28 vnt.).
Debiutavo „Volvo ES90“
2025 m. gruodį Lietuvoje įregistruota 480 grynųjų elektromobilių (EV), tai – net 324,8 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Toyota Proace City“ (119 vnt.).
2025 m. sausį–gruodį Lietuvoje įregistruota iš viso 45 888 nauji lengvieji automobiliai – 39 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024-aisiais.
2025 m. Lietuvoje įregistruota 39 proc. daugiau naujų lengvųjų automobilių nei 2024 m.
Pernai įregistruota 3 492 elektromobiliai – 88,5 proc. daugiau nei užpernai tuo pačiu laikotarpiu, jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,6 proc. iki 7,6 proc.
Pernai gruodį Lietuvos autorinkoje debiutavo prestižinis didelis modelis „Volvo ES90“.
Nuosmukio metai
Estijoje nuo 2025-ųjų įsigaliojus naujam motorinių transporto priemonių mokesčiui, naujų lengvųjų automobilių per praeitus metus nupirkta 48,6 proc. mažiau nei 2024 m. – 13 055 vnt.
Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacijos (AMTEL) duomenimis, vien tik paskutinį 2025 m. mėnesį rinkos metinis kritimas siekė net 66,9 proc.
„2025-ieji įsimins kaip precedento neturinčio nuosmukio, kurio pagrindinė priežastis buvo registracijos mokesčio įvedimas tiek naujiems, tiek ir naudotiems automobiliams, metai. Be to, įtakos turėjo vartotojų pasitikėjimo kritimas apskritai“, – teigė AMTEL vadovas Meelis Telliskivis.
Pernai daugiausiai parduota hibridinių automobilių (apytikriai du trečdaliai visų), o vien tik elektra varomų dalis rinkoje padidėjo iki 6,6 proc. (nuo 5,2 proc. užpernai).
Populiariausios automobilių markės Estijoje – „Toyota“, „Skoda“ ir „Renault“, modeliai – „Toyota Corolla“, „Skoda Octavia“ ir „Toyota RAV4“.
2024-aisiais Estijos naujų lengvųjų automobilių rinka augo 11,2 proc.
